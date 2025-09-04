"Мы увидели другую сторону Усика": чем украинец удивил Дюбуа в реванше
- Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа в реванше, нокаутировав его в пятом раунде.
- Адам Бут отметил агрессивную тактику Усика в реванше, которая удивила Дюбуа и обеспечила украинцу убедительную победу.
Александр Усик в июле переписал историю бокса, став первым 3-кратным абсолютом. В битве за это звание он нокаутировал британского панчера Даниэля Дюбуа.
Это событие до сих пор активно обсуждает боксерское сообщество. Накануне о том поединке, высказался Адам Бут, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.
Как Бут прокомментировал победу Усика над Дюбуа?
Британский тренер рассказал, благодаря чему украинец смог одержать такую убедительную победу. Он считает, что действующий король хевивейта сумел удивить "Динамита" агрессией, не позволив Дюбуа действовать первым номером.
"На мой взгляд, Усик в реванше с Дюбуа выглядел даже сильнее, чем в их первом бою. Он понимал, что Даниэль будет пытаться действовать агрессивнее, и сам добавил в этом аспекте.
Мы увидели другую сторону Александра, которой раньше не наблюдали. Усик знал, что Дюбуа – большой и мощный боксер, и если не заставить его уважать соперника, тот будет только набирать уверенность. Считаю, Усик провел замечательный поединок", – сказал Бут.
Справка. Реванш Усик – Дюбуа состоялся 19 июля в Лондоне. В нем украинец одержал победу нокаутом в пятом раунде, до того отправив британца также в нокдаун.
Напомним, что сейчас Усик отдыхает после битвы за абсолют. Недавно он провел благотворительный ужин, где собирали средства на помощь детям, которые остались без родителей из-за войны.
Что известно о следующем бое Усика?
- Ожидается, что Александр проведет еще один поединок, после чего завершит карьеру.
- Пока неизвестно, кто станет его следующим оппонентом, однако такое желание уже выразили немало звездных боксеров, в частности, Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Деонтей Уайлдер.
- Накануне непобедимый чемпион мира в крузервейте заявил о готовности сменить весовую категорию ради битвы с украинцем.
- Известный промоутер Фрэнк Уоррен считает, что до конца 2025 года Усик не выйдет на ринг.