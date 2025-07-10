Расписание мероприятий перед реваншем Усик – Дюбуа: когда боксеры встретятся лицом к лицу

Уже совсем скоро в хевивейте будет определен абсолютный чемпион мира. За это звание будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Сейчас оба боксера заканчивают подготовку в тренировочных лагерях и впереди их ожидает медианеделя. Организаторы предстоящей битвы определились с расписанием мероприятий, которые будут предшествовать поединку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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Дата и время мероприятий перед реваншем Усик – Дюбуа

Сначала бойцы проведут открытые тренировки, которые состоятся 16 июля. После этого они дважды встретятся на пресс-конференции и церемонии взвешивания, которые будут сопровождаться битвами взглядов.

А уже 19 июля наступит тот самый день, когда вся боксерская общественность будет следить за поединком звездных супертяжей в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". Боксеры выйдут на ринг, где будут соревноваться за все основные пояса супертяжелой весовой категории – WBA, WBC, WBO и IBF.

Расписание медиамероприятий перед битвой Усик – Дюбуа (киевское время)

16 июля, 18:00. Открытая тренировка

17 июля, 15:00. Пресс-конференция, после которой состоится первая битва взглядов

18 июля, 17:00. Церемония взвешивания и финальная дуэль взглядов

19 июля, ориентировочно 23:30. Начало реванша Усик – Дюбуа

Отметим, что это будет второе очное противостояние между действующими чемпионами мира. Впервые они дрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда украинец одолел "Динамита" техническим нокаутом.

Смотрите видеообзор боя Усик – Дюбуа

К слову. После первой очной битвы Александр Усик дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри. Даниэль Дюбуа же за это время трижды выходил на ринг, где побеждал Джаррела Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.

Ранее стало известно, кто покажет реванш Усик – Дюбуа в Украине. Вечер бокса начнется в 19:00 по киевскому времени и будет доступен для просмотра в полном объеме.