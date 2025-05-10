"Ставлю на него": отец Фьюри сделал смелый прогноз на реванш Усик – Дюбуа

В Лондоне 19 июля состоится большое шоу бокса. Его главным событием станет битва Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Они будут определять сильнейшего на легендарном стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Кого Фьюри-старший считает фаворитом

Своим мнением относительно этого противостояния поделился Джон Фьюри. Отец "Цыганского короля", который сам является бывшим боксером, считает, что Александр Усик потерпит первое поражение в карьере, а новым абсолютом станет "Динамит", сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

"У Дюбуа вполне могут быть шансы. Знаешь, Усику уже 38 лет. Дюбуа мощный панчер, и сам сейчас на ходу, правда же? У Даниэля же есть эта сила, что нокаутирует, разве нет?

Если он на этот раз попадет по 38-летнему Усику, который уже дважды сжег бак против Фьюри, сколько у него еще сил осталось? Время Дюбуа настало, я так считаю. Я ставлю на него", – рассказал Фьюри-старший.

Справка. Это будет второй очный бой между действующими чемпионами мира. В августе 2023 года украинец в девятом раунде джебом нокаутировал своего соперника.

Напомним, что ранее свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа дал спарринг-партнер "Динамита" Ник Кэмпбелл.