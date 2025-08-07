Олимпийский призер назвал "настоящую трагедию" в карьере Усика
- Александр Усик стал первым в истории трехкратным абсолютом, но ни одного из 13 боев за титул чемпиона мира не провел в Украине.
- Ричи Вудхолл считает, что Тайсон Фьюри – единственный, кто может дать достойный бой Усику, и назвал отсутствие чемпионских боев в Украине "настоящей трагедией" для Александра.
Александр Усик накануне в очередной раз доказал, что является королем современного хевивейта и одним из лучших боксеров всех времен. Он деклассировал Даниэля Дюбуа и стал первым в истории трехкратным абсолютом.
Сейчас немало экспертов и фанатов обсуждают боксерское наследие украинца. Своим мнением относительно карьеры Александра Усика поделился и бронзовый призер Олимпиады-1988 Ричи Вудхолл, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Что является главной трагедией для Усика в боксе?
Бывший британский боксер, который был чемпионом мира во втором среднем весе, назвал единственного супертяжа современности, который может дать достойный бой действующему абсолюту. Он выделил своего земляка и высказался о настоящей профессиональной трагедии для Александра Усика.
"Если и есть боксер, который может победить Александра Усика, то это Тайсон Фьюри. Думаю, ему очень не повезло в двух боях с ним. Но знаете. Для Усика провести 13 боев за титул чемпиона мира и ни одного из них в Украине – это настоящая трагедия.
Я знаю, что там происходит, но я надеюсь, что эта мечта Усика будет реализована. Было бы замечательно, если бы последний бой Усика в карьере прошел в Украине перед его земляками", – сказал Вудхолл.
Справка. За свою профессиональную карьеру Александр Усик провел восемь поединков в Украине. Последний раз это произошло в сентябре 2016 года, а уже в следующем бою он впервые стал полноценным чемпионом мира, но завоевал тот титул в польском Гданьске.
Напомним, что следующая битва вероятно станет последней на профи-ринге для Усика. Ранее звездный супертяж выражал готовность провести поединок с действующим королем хевивейта в Украине.