Легенда Реала Роберто Карлос попал под нож: чемпиону мира сделали операцию на сердце
- Роберто Карлосу сделали плановую операцию на сердце.
- Бразилец оказался в больнице перед Новым Годом из-за подозрения на тромб.
Накануне Нового года известный футболист Роберто Карлос попал в неприятную ситуацию. Бразилец взволновал фанатов своим фото из больницы.
Один из лучших левых защитников мира попал в госпиталь из-за проблем с сосудистой системой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Sport.
По теме Цыганков и Ванат зажгли: украинцы забили по голу и принесли Жироне победу в Ла Лиге
Что случилось с Роберто Карлосом?
52-летний экс-футболист 31 декабря опубликовал в соцсетях фото, где он лежит на больничной койке и улыбается. В СМИ распространились слухи, что у Карлоса инфаркт.
Роберто Карлос оказался в больнице / фото из инстаграма экс-футболиста
Однако бразилец опроверг эту информацию и успокоил подписчиков. Как оказалось, Роберто перенес плановую операцию на сердце, которая является превентивной медицинской процедурой.
Чемпиону мира сделали коронарную ангиопластику после того, как в его сосудах было зафиксировано определенное сужение. Сам бразилец чувствует себя хорошо.
Роберто Карлоса уже выписали из больницы, сообщает Madrid Zone. Он продолжит восстановление дома и будет избегать физической нагрузки в ближайшее время.
Чем известен Роберто Карлос?
- Бразильца называют лучшим левым защитником в истории футбола. За свою карьеру Карлос поиграл за Унион Сен-Жуан, Атлетико Минейро, Палмейрас, миланский Интер, мадридский Реал, Фенербахче, Коринтианс, Анжи и Дели Дайнамос.
- Больше всего Роберто запомнился в Реале, за который отыграл 527 матчей с 1996 по 2007 годы. За это время бразилец оформил 69 голов и 117 ассистов, а также выиграл три Лиги чемпионов и четыре чемпионства в Ла Лиге.
- Также игрок феерично выступал за сборную Бразилии, проведя 127 матчей в ее составе. В 1998 году он был игроком основы "селесао", которые дошли до финала Мундиаля во Франции.
- А через четыре года, в 2002-м, Роберто уже стал чемпионом мира, забив один гол на турнире в Японии и Южной Корее. Кроме этого, футболист дважды выиграл Кубок Америки и один раз – Кубок конфедераций.
- Сейчас же Карлос работает в отделе маркетинга мадридского Реала. К слову, недавно мадридцы попали в курьезную ситуацию, "похоронив" живого игрока соперника.