Легенда Реала Роберто Карлос потрапив під ніж: чемпіону світу зробили операцію на серці
- Роберто Карлосу зробили планову операцію на серці.
- Бразилець опинився у лікарні перед Новим Роком через підозру на тромб.
Напередодні Нового року відомий футболіст Роберто Карлос потрапив у неприємну ситуацію. Бразилець схвилював фанатів своїм фото з лікарні.
Один з найкращих лівих захисників світу потрапив до госпіталю через проблеми із судинною системою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC Sport.
Що сталось із Роберто Карлосом?
52-річний ексфутболіст 31 грудня опублікував у соцмережах фото, де він лежить на лікарняному ліжку та посміхається. У ЗМІ розповсюдились чутки, що у Карлоса інфаркт.
Роберто Карлос опинився у лікарні / фото з інстаграму ексфутболіста
Проте бразилець спростував цю інформацію та заспокоїв підписників. Як виявилось, Роберто переніс планову операцію на серці, яка є превентивною медичною процедурою.
Чемпіону світу зробили коронарну ангіопластику після того, як у його судинах було зафіксовано певне звуження. Сам бразилець почуває себе добре.
Роберто Карлоса вже виписали з лікарні, повідомляє Madrid Zone. Він продовжить відновлення вдома та уникатиме фізичного навантаження найближчим часом.
Чим відомий Роберто Карлос?
- Бразильця називають найкращим лівим захисником в історії футболу. За свою кар'єру Карлос пограв за Уніон Сен-Жуан, Атлетіко Мінейро, Палмейрас, міланський Інтер, мадридський Реал, Фенербахче, Корінтіанс, Анжі та Делі Дайнамос.
- Найбільше Роберто запам'ятався у Реалі, за який відіграв 527 матчів з 1996 по 2007 роки. За цей час бразилець оформив 69 голів та 117 асистів, а також виграв три Ліги чемпіонів та чотири чемпіонства у Ла Лізі.
- Також гравець феєрично виступав за збірну Бразилії, провівши 127 матчів у її складі. У 1998 році він був гравцем основи "селесао", які дійшли до фіналу Мундіалю у Франції.
- А за чотири роки, у 2002-му, Роберто вже став чемпіоном світу, забивши один гол на турнірі у Японії та Південній Кореї. Окрім цього, футболіст двічі виграв Кубок Америки та один раз – Кубок конфедерацій.
- Нині ж Карлос працює у відділі маркетингу мадридського Реала. До слова, нещодавно мадридці потрапили у курйозну ситуацію, "поховавши" живого гравця суперника.