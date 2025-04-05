Теперь Бразильская конфедерация футбола находится в поисках нового главного тренера сборной. Среди кандидатов на должность известный итальянский специалист, сообщает 24 канал со ссылкой на Goal.

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Кто может возглавить Бразилию

По имеющейся информации, Роберто Манчини может стать новым руководителем сборной Бразилии. Итальянский специалист заинтересован в работе с "селесао", которые находятся в кризисе.

Однако Конфедерация футбола Бразилии пока не спешит с решением относительно того, кто станет руководителем национальной команды. Скорее всего имя нового наставника объявят перед июньскими матча отбора на Мундиаль 2026 года.

К слову. Роберто Манчини ранее тренировал сборную Италии. В 2021 году специалист во главе "скуадры адзурры" победил на чемпионате Европы.

Кроме Манчини, среди претендентов на должность рулевого Бразилии – Жорже Мендеш и Карло Анчелотти. Также именитый испанский Пеп Гвардиола также находится в списке кандидатов на тренерской мостик "селесао".

Напомним, что в последнем матче сборная Бразилии уступила Аргентине в рамках квалификации на чемпионат мира в 2026 году. "Селесао" потерпели сокрушительное поражение со счетом 4:1.