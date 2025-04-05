Тепер Бразильська конфедерація футболу знаходиться у пошуках нового головного тренера збірної. Серед кандидатів на посаду відомий італійський спеціаліст, повідомляє 24 канал із посиланням Goal.

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Хто може очолити Бразилію

За наявною інформацією, Роберто Манчіні може стати новим очільником збірної Бразилії. Італійський фахівець зацікавлений у роботі із "селесао", які перебувають у кризі.

Проте Конфедерація футболу Бразилії поки не поспішає з рішенням щодо того, хто стане керманичем національної команди. Скоріш за все ім'я нового наставника оголосять перед червневими матча відбору на Мундіаль 2026 року.

До слова. Роберто Манчіні раніше тренував збірну Італії. У 2021 році спеціаліст на чолі "скуадри адзурри" тріумфував на чемпіонаті Європи.

Окрім Манчіні, серед претендентів на посаду керманича Бразилії – Жорже Мендеш та Карло Анчелотті. Також іменитий іспанський Пеп Гвардіола також знаходиться у списку кандидатів на тренерській місток "селесао".

Нагадаємо, що в останньому матчі збірна Бразилії поступилась Аргентині в межах кваліфікації на чемпіонат світу у 2026 році. "Селесао" зазнали нищівної поразки з рахунком 4:1.