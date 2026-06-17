Династии Мундиалов: на чемпионате мира произошла уникальная история с двумя сборными

Чемпионат мира по футболу 2026 года уже начался, и первый тур почти завершился. В рамках стартовых матчей состоялись встречи, в частности, Ирак – Норвегия и Аргентина – Алжир.

Турнир сразу же навел на интересную историческую параллель: в составах сборных Норвегии и Аргентины на поле вышли игроки, чьи отцы участвовали в чемпионатах мира 1994 и 1998 годов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какое историческое событие произошло в сборной Норвегии?

Сборная Норвегии впервые за 28 лет вышла на мировое первенство — в последний раз команда выступала на этом уровне в 1998 году. Одной из ключевых особенностей нынешнего состава стала впечатляющая преемственность поколений.

В заявке Норвегии на ЧМ-2026 есть трое футболистов, чьи отцы представляли страну ещё на ЧМ-1994 в США. Тогда, 32 года назад, за сборную играли вратарь Эрик Торстведт, нападающий Йоран Серлот и защитник Альф-Инге Голанд. Теперь их дело продолжают сыновья:

Кристиан Торстведт — центральный полузащитник

Александр Серлот — нападающий

Эрлинг Голанд — звездный нападающий

Обновленная норвежская команда начала турнир, разгромив Ирак в стартовом матче со счётом 4:1.

Об аргентинской династии

Похожая историческая параллель прослеживается и в лагере действующих чемпионов мира – сборной Аргентины. На чемпионате мира 1998 года во Франции лидерами "альбиселесте" были капитан Диего Симеоне и полузащитник Пабло Пас.

В 2026 году в заявку аргентинцев на первый матч турнира попали их сыновья — Джулиано Симеоне и Нико Пас. Оба начали игру против Алжира на скамейке запасных. Однако на 80-й минуте матча Нико Пас вошел в историю, заменив легендарного Лионеля Месси. Симеоне-младший на этот раз остался вне игры.

Сам матч завершился уверенной победой Аргентины со счётом 3:0 благодаря хет-трику Месси.

Что дальше для сборных Аргентины и Норвегии?

В ближайшее время состоятся следующие матчи группового этапа: 22 июня Аргентина сыграет с Австрией, а 23 июня Норвегия проведет матч против Сенегала.