В четверг, 20 февраля, в Лиге Европы 2024-2025 пройдут ответные матчи 1/16 финала. Центральная встреча дня состоится в Риме, где местная Рома будет принимать Порту, сообщает 24 Канал. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

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Выживет только один

Команда Клаудио Раньери проводит откровенно провальный сезон, однако остается в борьбе за еврокубки. Несмотря на проблемы с игрой Рома прошла в плей-офф Лиги Европы и неплохо сыграла на выезде с Ромой.

"Волки" добыли ничью на "Драгау" и теперь находятся в шаге от выхода в 1/8 финала. Основные надежды Ромы в атаке возлагаются на Артема Довбика, который имеет в своем активе уже 12 голов в этом сезоне.

Порту также в этом сезоне не впечатляет. Только благодаря победе в последнем туре "драконы" прошли в плей-офф, а в чемпионате уже де-факто выпали из чемпионской гонки, отстав от лидера на шесть очков.

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Фаворитом в борьбе за путевку в 1/8 финала будет именно Рома. На ее проход выставлен коэффициент 1,39, тогда как на Порту – 2,95. Что же касается непосредственно результата матча, то котировки следующие:

победа Ромы – 1,82

ничья – 3,85

победа Порту – 5,10

При этом эксперты не верят в большое количество голов. На "тотал меньше 2,5" можно поставить за 1,91, тогда как на ТБ2,5 – за 2,09. Главным претендентом на забитый мяч является Артем Довбик, его гол оценивается в 2,00.