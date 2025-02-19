В четвер, 20 лютого, в Лізі Європи 2024-2025 пройдуть матчі-відповіді 1/16 фіналу. Центральна зустріч дня відбудеться в Римі, де місцева Рома прийматиме Порту, повідомляє 24 Канал. Початок – о 19:45 за київським часом.

До теми "Вовки" спинили "драконів": Рома зіграла внічию з Порту у Лізі Європи

Виживе лише один

Команда Клаудіо Раньєрі проводить відверто провальний сезон, проте залишається у боротьбі за єврокубки. Попри проблеми з грою Рома пройшла у плей-оф Ліги Європи та непогано зіграла на виїзді із Ромою.

"Вовки" здобули нічию на "Драгау" і тепер знаходяться за крок від виходу в 1/8 фіналу. Основні надії Роми в атаці покладаються на Артема Довбика, який має у своєму активі вже 12 голів цього сезону.

Порту також цього сезону не вражає. Лише завдяки перемозі в останньому турі "дракони" пройшли у плей-оф, а в чемпіонаті вже де-факто випали з чемпіонської гонки, відставши від лідера на шість очок.

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Фаворитом у боротьбі за путівку в 1/8 фіналу буде саме Рома. На її прохід виставлений коефіцієнт 1,39, тоді як на Порту – 2,95. Що ж стосується безпосередньо результату матчу, то котирування наступні:

перемога Роми – 1,82

нічия – 3,85

перемога Порту – 5,10

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. На "тотал менше 2,5" можна поставити за 1,91, тоді як на ТБ2,5 – за 2,09. Головним претендентом на забитий м'яч є Артем Довбик, його гол оцінюється у 2,00.