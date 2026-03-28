Золото Кубка мира в мужской шпаге: Свичкарь возвращает Украину на вершину
- Роман Свичкарь выиграл индивидуальные соревнования Кубка мира по мужской шпаге, завоевав "золото" в Астане, победив казахстанца Руслана Курбанова со счетом 15:12.
- Это первая золотая медаль Свичкара на Кубке мира и первое "золото" для сборной Украины в текущем сезоне, после его предыдущей бронзы в 2019 году.
В заключительный день этапа Кубка мира состоялись соревнования среди мужчин. В турнире по мужской шпаге приняли участие 264 спортсмена, среди которых было восемь представителей сборной Украины. Лучше всего среди украинцев выступил Роман Свичкарь.
Украинский фехтовальщик Роман Свичкарь впервые в карьере выиграл индивидуальные соревнования этапа Кубка мира, получив "золото" в Астане. Об этом информирует НОК Украины.
Что известно о победе Свичкара?
В финальном поединке Кубка мира украинец встретился с казахстанцем Русланом Курбановым и одержал победу со счетом 15:12, уверенно закрыв турнир на первом месте. Для него это уже вторая медаль на соревнованиях такого уровня, но первая высшей пробы.
На пути к "золоту" Свичкарь также победил бронзового призера Олимпиады-2024 Мохаммеда Эль Саеда из Египта со счетом 15:7.
Среди мужчин Свичкарь стал первым украинцем, который достиг этого с 2022 года, тогда Владимир Станкевич одержал победу на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Тбилиси в мае.
Добытое золото стало для него первой победой на Кубке мира в карьере, тогда как ранее он имел бронзовую награду, которую завоевал в 2019 году на этапе в швейцарском Берне. В 2025 году он также завоевал титул чемпиона Европы по фехтованию.
Эта победа стала первым "золотом" для сборной Украины в текущем сезоне Кубка мира по фехтованию и первым золотом на турнире такого уровня за два года.
Последний раз украинские шпажисты становились чемпионами на этапах Кубка мира в мае 2022 года, а последнюю золотую медаль на турнире этого уровня получила Ольга Харлан в феврале 2024 года.
Также последний раз украинские фехтовальщики становились медалистами этапов в мае 2025 года, когда Влада Харькова завоевала "бронзу" на шпагах.
Что известно о Романе Свичкаре?
- По данным Википедии, Роман начал международную карьеру еще юниором и с 2017 года выступает за сборную Украины.
- В 2018 году получил бронзу чемпионата мира, длительное время боролся за медали Кубка мира и представлял страну на командных и индивидуальных соревнованиях.
- В 2025 году стал чемпионом Европы в индивидуальном разряде и имел выступления на Олимпийских играх.