Золото Кубка мира в мужской шпаге: Свичкарь возвращает Украину на вершину

В заключительный день этапа Кубка мира состоялись соревнования среди мужчин. В турнире по мужской шпаге приняли участие 264 спортсмена, среди которых было восемь представителей сборной Украины. Лучше всего среди украинцев выступил Роман Свичкарь.

Украинский фехтовальщик Роман Свичкарь впервые в карьере выиграл индивидуальные соревнования этапа Кубка мира, получив "золото" в Астане. Об этом информирует НОК Украины.

Что известно о победе Свичкара?

В финальном поединке Кубка мира украинец встретился с казахстанцем Русланом Курбановым и одержал победу со счетом 15:12, уверенно закрыв турнир на первом месте. Для него это уже вторая медаль на соревнованиях такого уровня, но первая высшей пробы.

На пути к "золоту" Свичкарь также победил бронзового призера Олимпиады-2024 Мохаммеда Эль Саеда из Египта со счетом 15:7.

Среди мужчин Свичкарь стал первым украинцем, который достиг этого с 2022 года, тогда Владимир Станкевич одержал победу на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Тбилиси в мае.

Добытое золото стало для него первой победой на Кубке мира в карьере, тогда как ранее он имел бронзовую награду, которую завоевал в 2019 году на этапе в швейцарском Берне. В 2025 году он также завоевал титул чемпиона Европы по фехтованию.

Эта победа стала первым "золотом" для сборной Украины в текущем сезоне Кубка мира по фехтованию и первым золотом на турнире такого уровня за два года.

Последний раз украинские шпажисты становились чемпионами на этапах Кубка мира в мае 2022 года, а последнюю золотую медаль на турнире этого уровня получила Ольга Харлан в феврале 2024 года.

Также последний раз украинские фехтовальщики становились медалистами этапов в мае 2025 года, когда Влада Харькова завоевала "бронзу" на шпагах.

Что известно о Романе Свичкаре?