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Sport News 24 Теннис Роскошная Марта Костюк поделилась атмосферными фото из солнечного Рима
15 мая, 13:19
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Роскошная Марта Костюк поделилась атмосферными фото из солнечного Рима

Егор Торяник
Основні тези
  • Марта Костюк завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме, проиграв в 1/8 финала Арине Сабаленке.
  • Костюк поделилась атмосферными фото из Рима в Instagram.

В Риме проходит престижный турнир WTA 1000. На "тысячнике" выступала украинская теннисистка Марта Костюк.

К сожалению, вторая ракетка Украины завершила выступления на турнире, проиграв в 1/8 финала "нейтральной" Арине Сабаленке. Однако Марта Костюк не забыла поделиться атмосферными фотографиями из столицы Италии, сообщает 24 канал.

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Костюк в Риме

Марта Костюк на фотографиях, которые опубликовала в инстаграме передала частичку атмосферы Рима. Теннисистка успела прогуляться по узким улицам волшебной столицы Италии.

Костюк не забыла показать своего песика Мандера, который очаровал публику в социальных сетях. Также Марта поделилась видео, где занимается с теннисным мячом.

Ранее Марта Костюк и Элина Свитолина покорили социальные сети накануне выступления на Кубке Билли Джин Кинг. Видео с украинскими теннисистками быстро разлетелись в ТикТок.