В Европарламенте состоялась горячая дискуссия относительно возможного возвращения российских спортсменов на международную арену. Подавляющее большинство поддержало Украину, но не все.

Во время заседания, которое состоялось 29 апреля, у европейских депутатов хватало тем для споров, передает "Радио Свобода". Речь шла там и об Украине.

Что именно говорили об Украине?

Спорт был не единственной темой для дискуссии – многих возмутил допуск россиян к художественной выставке Венецианской биеннале, которая начнется 9 мая в Италии.

Это возмутило вице-президента Европарламента, представительницу Италии Пину Пичерно.

Пока российские ракеты поражают театры, гражданских, украинские музеи, представители российского режима участвуют в международных выставках и спортивных соревнованиях. Это не открытость и не диалог. Это использование культуры для создания иллюзии нормальности, чтобы заставить нас забыть о преступлениях Кремля,

– заявила политик.

Ее поддержал немецкий коллега Тейс Ройтен, который вспомнил недавний допуск россиян и белорусов к зимней Паралимпиаде. Евродепутат назвал сторонников таких идей соучастниками действий Путина.

Подобной риторики придерживается соотечественница Ройтена Мари-Агнес Страк-Зиммерманн. Она заявила, что те, кто одобряет возвращение России в спорт – "фактически стелют красную дорожку – и это новый уровень падения".

Были ли те, кто поддержал агрессора?

Да, это преимущественно представители партий, которые характеризуются правым популистским уклоном. Среди таких была в частности Катарина Рот-Неведялова (Словакия), которая является политической соратницей премьера Роберта Фицо.

Недавно 24 Канал писал, что он собрался на парад в Москву и просил Польшу посодействовать этому.

