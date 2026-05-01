"Стелют красную дорожку": что говорят в Европарламенте о возвращении России в большой спорт
- В Европарламенте состоялась горячая дискуссия о возвращении российских спортсменов на международную арену, большинство поддержало Украину.
- Европейские депутаты выразили возмущение допуском россиян к художественным выставкам и спортивным соревнованиям, считая это использованием культуры для создания иллюзии нормальности.
В Европарламенте состоялась горячая дискуссия относительно возможного возвращения российских спортсменов на международную арену. Подавляющее большинство поддержало Украину, но не все.
Во время заседания, которое состоялось 29 апреля, у европейских депутатов хватало тем для споров, передает "Радио Свобода". Речь шла там и об Украине.
К теме Мяч вызвал панику во время чемпионата России по волейболу – там связали это с Украиной
Что именно говорили об Украине?
Спорт был не единственной темой для дискуссии – многих возмутил допуск россиян к художественной выставке Венецианской биеннале, которая начнется 9 мая в Италии.
Это возмутило вице-президента Европарламента, представительницу Италии Пину Пичерно.
Пока российские ракеты поражают театры, гражданских, украинские музеи, представители российского режима участвуют в международных выставках и спортивных соревнованиях. Это не открытость и не диалог. Это использование культуры для создания иллюзии нормальности, чтобы заставить нас забыть о преступлениях Кремля,
– заявила политик.
Ее поддержал немецкий коллега Тейс Ройтен, который вспомнил недавний допуск россиян и белорусов к зимней Паралимпиаде. Евродепутат назвал сторонников таких идей соучастниками действий Путина.
Подобной риторики придерживается соотечественница Ройтена Мари-Агнес Страк-Зиммерманн. Она заявила, что те, кто одобряет возвращение России в спорт – "фактически стелют красную дорожку – и это новый уровень падения".
Были ли те, кто поддержал агрессора?
Да, это преимущественно представители партий, которые характеризуются правым популистским уклоном. Среди таких была в частности Катарина Рот-Неведялова (Словакия), которая является политической соратницей премьера Роберта Фицо.
Недавно 24 Канал писал, что он собрался на парад в Москву и просил Польшу посодействовать этому.
Где в последнее время сняли санкции с российских атлетов?
- Прежде всего это касается организации World Aquatics, которая руководит водными видами спорта. Недавно там вернули россиян в полноценном статусе. На официальном сайте World Aquatics цинично заявили об аполитичности спорта.
- Напомним, что сборную Украины по водному поло уже заставляли играть против команды страны-агрессора, хотя та и имела нейтральный статус.
- Подобные процессы протекают и в других видах спорта. Недавно в Российском футбольном союзе (РФС) нагло заявили о планах возвращения на международную арену. Там считают, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко ничего не сможет с этим поделать.
- Бывший капитан сборной Польши по волейболу Михал Кубяк неожиданно загрустил без российских соперников на площадке. В начале полномасштабного вторжения он поддерживал Украину.