Россия празднует эту дисквалификацию, Гераскевич
Владислав Гераскевич сообщил, что не планирует возвращаться в Кортину для участия в Олимпийских играх. Украинский скелетонист заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) решением о дисквалификации подыгрывает России.
Спортсмен в очередной раз заявил, что его несправедливо отстранили. Об этом сообщает Суспильное Спорт.
Что Гераскевич сказал о МОК и России?
Гераскевич подчеркнул, что МОК давит на украинцев в то время, когда Россия возвращается к Олимпийским играм.
Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию, я верю, что с некоторых точек зрения, что Россия будет возвращаться к Олимпиаде и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории,
– сказал спортсмен.
Что известно о деле Гераскевича в CAS?
- В четверг, 12 февраля, МОК принял решение дисквалифицировать Гераскевича из-за "шлема памяти". Причиной санкции в отношении украинца стал его шлем, на котором изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине.
- Скелетонист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В пятницу, 13 февраля, состоялось заседание по делу украинца, после которого спортсмен объявил о решении покинуть Олимпийские игры.
- Сейчас решения по делу Гераскевича нет.
- Отметим, что этот скандал на Олимпиаде оказался на первых полосах мировых СМИ. 27-летнего Гераскевича поддержали немало украинских и иностранных спортсменов, звезд, а также политиков. Президент Владимир Зеленский наградил его орденом Свободы, о чем говорится на сайте Офиса президента.