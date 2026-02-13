Росія святкує цю дискваліфікацію, – Гераскевич

Владислав Гераскевич повідомив, що не планує повертатися у Кортіну для участі в Олімпійських іграх. Український скелетоніст заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рішенням про дискваліфікацію підігрує Росії.

Спортсмен вкотре заявив, що його несправедливо відсторонили. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Що Гераскевич сказав про МОК і Росію?

Гераскевич підкреслив, що МОК тисне на українців в той час, коли Росія повертається до Олімпійських ігор.

Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Росія святкує цю дискваліфікацію, я вірю, що з деяких точок зору, що Росія повертатиметься до Олімпіади і МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії,

– сказав спортсмен.