Среди них есть и фигурное катание, в котором участвуют трое спортсменов из России и Беларуси. Выступать они могут только под нейтральным флагом из-за решения МОК, сообщает 24 Канал.
По теме Гераскевича могут отстранить от Олимпийских игр из-за шлема с убитыми Россией спортсменами
Как флаг России оказался на Олимпиаде?
Символика России и Беларуси запрещена на зимней Олимпиаде. Однако все равно бывают случаи, когда флаги стран-террористок попадают в объективы камер.
Так произошло на соревновании по фигурному катанию во время короткой программы. Россияне пронесли свой флаг на трибуны. чтобы поддержать своего спортсмена Петра Гуменника.
Российский флаг попал на трибуны в Милане / скриншот с трансляции
При этом стюарды на стадионе не помешали болельщице вывесить символику террористической страны, несмотря на запрет от МОК. Кроме самого флага, фанатки разрисовали себе лица в его цветах.
Уроженец Санкт-Петербурга является чемпионом России по фигурному катанию. На Петра возлагали большие надежды, но в короткой программе Гуменник занял 12 место.
Спортсмен набрал 86,72 балла и, что приятно, пропустил вперед единственного представителя Украины Кирилла Марсака. Хлпец из Херсона стал 11-ым, вызвав фурор у фанатов.
Как россияне втягивают Олимпийские игры в скандалы?
- Зимняя Олимпиада-2026 уже успела запомниться несколькими скандалами. К примеру, перед стартом Игр стало известно о массированных хакерских атаках со стороны России на инфраструктуру Игр.
- При этом МОК все равно позволяет спортсменам из России и Беларуси выступать на Олимпийских играх, хоть и под нейтральным флагом. На соревнования в Италию приехало 20 атлетов из этих стран.
- К тому же, итальянцы массово протестуют против Олимпийских игр в Милане и регионе. Причиной является нанесение вреда для окружающей среды при строительстве объектов.
- Для Украины же главным разочарованием стал запрет МОК в отношении "шлема памяти" Владислава Гераскевича. Украинец надел шлем, на котором изображены убитые Россией украинские спортсмены.