Главным ньюзмейкером последних дней стал скелетонист Владислав Гераскевич. Парень готовится к выступлениям на Олимпиаде и напоминает миру о войне в Украине, сообщает Суспільне Спорт.

Будет ли забанен Гераскевич?

На свою первую тренировку Гераскевич вышел в "шлеме памяти". На аксессуаре изображены 22 спортсмена, которые погибли из-за войны России против Украины.

Однако это не понравилось Международному олимпийскому комитету. Организация назвала эту акцию "политической" и и запретила Гераскевичу выходить в этом шлеме.

Владислав же не прислушался и и появился в "шлеме памяти" на второй тренировке. Позже Владислав признался, что это может привести к его дисквалификации.

Возможна ли дисквалификация? Этого, к сожалению, я не знаю, но подозреваю, что дисквалификация возможна. Посмотрим, пока трудно сказать. Я все узнаю из медиа. Этот шлем заслуживает быть на Олимпийских играх. Мир должен видеть наших спортсменов. Я не считаю, что мы нарушаем какие-либо правила МОК. Мы имеем право выступать с этим шлемом,

– рассказал Гераскевич.

В конце концов Владислав рассказал, на основании чего МОК решил запретить использование "шлема памяти". Сейчас команда украинца коммуницирует с комитетом по этому вопросу.

Есть правило №50, которое запрещает использовать вещи, способствующие политической, расовой пропаганде или дискриминации. Я считаю, что у нас всего этого нет. Здесь пропаганды не более, чем на флагах других стран, которые они носят на плечах своих курток или надписи страны. Поэтому я, не понимаю причины, почему мы не можем участвовать в этом шлеме. Мы ведем коммуникацию, мы на связи,

– отметил скелетонист.

Интересно, что МОК не уточнял, действует ли этот бан только на официальные соревнования, или на тренировки также. При этом организация разрешила Гераскевичу надеть черную ленту в память о погибших спортсменах.

Напомним, что официальные выступления Владислава в мужских соревнованиях по скелетону назначены на 12 – 13 февраля. Он является единственным представителем Украины в этом виде спорта.

