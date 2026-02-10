Головним ньюзмейкером останніх днів став скелетоніст Владислав Гераскевич. Хлопець готується до виступів на Олімпіаді та нагадує світу про війну в Україні, повідомляє Суспільне Спорт.

Чи буде забанений Гераскевич?

На своє перше тренування Гераскевич вийшов у "шоломі пам'яті". На аксесуарі зображено 22 спортсмени. які загинули через війну Росії проти України.

Проте це не сподобалось Міжнародному олімпійському комітету. Організація назвала цю акцію "політичною" та заборонила Гераскевичу виходити у цьому шоломі.

Владислав же не дослухався і з'явився у "шоломі пам'яті" і на другому тренуванні. Пізніше Владислав зізнався, що це може призвести до його дискваліфікації.

Чи можлива дискваліфікація? Цього, на жаль, я не знаю, але підозрюю, що дискваліфікація можлива. Побачимо, поки важко сказати. Я все дізнаюсь з медіа. Цей шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх. Світ має бачити наших спортсменів. Я не вважаю, що ми порушуємо будь-які правила МОК. Ми маємо право виступати з цим шоломом,

– розповів Гераскевич.

Зрештою Владислав розповів, на підставі чого МОК вирішив заборонити використання "шолому пам'яті". Наразі команда українця комунікує із комітетом щодо цього питання.

Є правило №50, яке забороняє використовувати речі, що сприяють політичній, расовій пропаганді чи дискримінації. Я вважаю, що у нас всього цього немає. Тут пропаганди не більше, аніж на прапорах інших країн, які вони носять на плечах своїх курток чи написи країни. Тому я, не розумію причини, чому ми не можемо брати участь у цьому шоломі. Ми ведемо комунікацію, ми на зв'язку,

– зазначив скелетоніст.

Цікаво, що МОК не уточнював, чи діє цей бан тільки на офіційні змагання, чи на тренування також. При цьому організація дозволила Гераскевичу вдягнути чорну стрічку в пам'ять про загиблих спортсменів.

Нагадаємо, що офіційні виступи Владислава у чоловічих змаганнях зі скелетону призначені на 12 – 13 лютого. Він є єдиним представником України у цьому виді спорту.

