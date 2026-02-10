Видатний воротар НХЛ відреагував на заборону Гераскевичу виступати у шоломі з зображеннями загиблих через російську агресію спортсменів. Хокеїст вважає позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зручною для росіян. Свій коментар він опублікував на сторінці в X.

Як Домінік Гашек прокоментував заборону шолома

Чеський олімпійський чемпіон, що неодноразово підтримував Україну у війні, підкреслив значення шолома як символу для Гераскевича та всього українського народу.

МОК заборонив українському скелетоністу Гераскевичу виступати в шоломі, який віддає шану його героїчним співгромадянам-українцям, що загинули у російській імперській війні проти Україні,

– написав Гашек у мережі Х.

Також він нагадав про пасивну позицію організації в питанні допуску росіян до змагань та назвав Олімпіаду рекламою війни.

Водночас МОК дозволив 14 громадянам Росії взяти участь у змаганнях, та жоден з 14 російських спортсменів не засудив агресивну війну Росії та жахливі російські злочини. На жаль, Олімпійські ігри стали рекламою агресивної війни Росії та жахливих російських злочинів,

– заявив Гашек.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич підготував спеціальний шолом для виступів на Олімпійських іграх-2026, на якому були зображені фотографії українських спортсменів, що загинули внаслідок російського вторгнення в Україну, серед них боксер Максим Галінічев, велонщик Андрій Куценко, кікбоксерша Карина Бухар та ще 17 спортсменів, яких вбила Росія. Втім, згодом МОК заборонив його використання, компромісно дозволивши виступати з чорною повʼязкою, але Владислав наперекір рішенню вийшов на тренування у "шоломі памʼяті".

Здобутки Владислава Гераскевича на ОІ-2026

На відкритті Олімпійських ігор 2026 скелетоніст був прапороносцем збірної України.

У першому тренувальному заїзді українець посів п’яте місце серед усіх учасників, у другому піднявся на третю позицію з результатом 56,58, відставши від лідера лише на 0,30 секунди. Третє випробування він завершив на другому місці, поступившись тільки британцю Метту Вестону на 0,29 секунди.

Перший заїзд Гераскевича на Олімпіаді-2026 відбудеться у четвер, 12 лютого, о 10:30. У цих змаганнях переможець визначатиметься за сумою чотирьох спусків, які проводитимуться 12 – 13 лютого (по два спуски щодня).









