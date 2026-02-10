Выдающийся вратарь НХЛ отреагировал на запрет Гераскевичу выступать в шлеме с изображениями погибших из-за российской агрессии спортсменов. Хоккеист считает позицию Международного олимпийского комитета (МОК) удобной для россиян. Свой комментарий он опубликовал на странице в X.

Как Доминик Гашек прокомментировал запрет шлема

Чешский олимпийский чемпион, неоднократно поддерживавший Украину в войне, подчеркнул значение шлема как символа для Гераскевича и всего украинского народа.

МОК запретил украинскому скелетонисту Гераскевичу выступать в шлеме, который отдает дань уважения его героическим согражданам-украинцам, погибших в российской имперской войне против Украины,

– написал Гашек в сети Х.

Также он напомнил о пассивной позиции организации в вопросе допуска россиян к соревнованиям и назвал Олимпиаду рекламой войны.

В то же время МОК позволил 14 гражданам России принять участие в соревнованиях, и ни один из 14 российских спортсменов не осудил агрессивную войну России и ужасные российские преступления. К сожалению, Олимпийские игры стали рекламой агрессивной войны России и ужасных российских преступлений,

– заявил Гашек.

Напомним, Владислав Гераскевич подготовил специальный шлем для выступлений на Олимпийских играх-2026, на котором были изображены фотографии украинских спортсменов, погибших в результате российского вторжения в Украину, среди них боксер Максим Галиничев, велонщик Андрей Куценко, кикбоксерша Карина Бухар и еще 17 спортсменов, которых убила Россия. Впрочем, впоследствии МОК запретил его использование, компромиссно позволив выступать с черной повязкой, но Владислав наперекор решению вышел на тренировку в "шлеме памяти".

Достижения Владислава Гераскевича на ОИ-2026

На открытии Олимпийских игр 2026 года скелетонист был знаменосцем сборной Украины.

В первом тренировочном заезде украинец занял пятое место среди всех участников, во втором поднялся на третью позицию с результатом 56,58, отстав от лидера лишь на 0,30 секунды. Третье испытание он завершил на втором месте, уступив только британцу Мэтту Вестону на 0,29 секунды.

Первый заезд Гераскевича на Олимпиаде-2026 состоится в четверг, 12 февраля, в 10:30. В этих соревнованиях победитель будет определяться по сумме четырех спусков, которые будут проводиться 12 – 13 февраля (по два спуска ежедневно).









