Серед них є і фігурне катання, в якому беруть участь троє спортсменів з Росії та Білорусі. Виступати вони можуть лише під нейтральним прапором через рішення МОК, повідомляє 24 Канал.

Як прапор Росії опинився на Олімпіаді?

Символіка Росії та Білорусі заборонена на зимовій Олімпіаді. Проте все одно трапляються випадки, коли прапори країн-терористок потрапляють в об'єктиви камер.

Так сталось на змаганні з фігурного катання під час короткої програми. Росіяни пронесли свій прапор на трибуни. щоб підтримати свого спортсмена Петра Гуменника.



Російський прапор потрапив на трибуни в Мілані / скріншот з трансляції

При цьому стюарди на стадіоні не завадили вболівальниці вивісити символіку терористичної країни попри заборону від МОК. Окрім самого прапору, фанатки розмалювали ссобі обличчя в його кольорах.

Уродженець Санкт-Петербурга є чемпіоном з Росії з фігурного катання. На Петра покладали великі надії, але у короткій програмі Гуменник посів 12 місце.

Спортсмен набрав 86,72 бала та, що приємно, пропустив вперед єдиного представника України Кирила Марсака. Хлпець з Херсона став 11-им, викликавши фурор у фанатів.

