"Просто взяли и украли медаль": россияне нашли причину своего провала на Олимпиаде

Российский тренер Татьяна Тарасова резко раскритиковала судейство на Олимпийских играх в Милане. По ее мнению, "нейтральный" фигурист Петр Гуменник заслужил медаль, но ее "украли".

Титулованная в прошлом фигуристка прокомментировала выступление российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026. Тарасова считает, что официальная таблица результатов является несправедливой, информирует sovsport.

Смотрите также Страшно возвращаться в Россию: фигуристка после падения на Олимпиаде сделала громкое заявление

Что возмутило Тарасову?

Тренер осталась недовольна результатами судейства на Олимпиаде-2026. По ее словам, российский фигурист Петр Гуменник показал выступление, которое заслуживало на медаль, но судьи забрали у него шанс оказаться на подиуме.

Тарасова подчеркнула, что если учитывать уровень катания Гуменника, то Россия имела бы не одну, а две медали на Играх. Она прямо обвинила арбитров в несправедливых оценках, которые, по ее мнению, повлияли на финальный результат спортсмена.

Все наши спортсмены, которым удалось выступить – молодцы. Для российских спортсменов это не было спортивным праздником. Невозможно праздновать, когда все так. И это позор для талантливых спортсменов, которым не дали возможности проявить себя. Только одна медаль? У нас она не одна, их две. Потому что Петю Гуменника просто ограбили. Они просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом ограбили,

– добавила Тарасова.

Результаты нейтральных атлетов на Играх

В итоговой таблице результатов российская команда официально получила только одну медаль: серебро ски-альпиниста Никиты Филлипова. Других наград среди спортсменов в нейтральном статусе не было.

Гуменник же завершил турнир одиночного фигурного катания на шестом месте, набрав в целом значительное количество баллов, но вне медального подиума.

Россияне на Олимпиаде-2026