Артемий Панарин выступает за клуб НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс с 2019 года. Вероятный скандальный инцидент сексуального характера произошел в декабре 2023 года, пишет 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

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Подробности сексуального скандала с россиянином

По информации источника, сотрудница сопровождала команду на один из матчей. После поединка Панарин и неназванная женщина были на мероприятии, где присутствовали игроки и представители клуба. Артемий якобы забрал ее телефон и сообщил, что отдаст его в гостиничном номере.

Когда женщина пришла в номер, то хоккеист схватил ее и прижал к кровати. Ей удалось оттолкнуть Панарина, после чего она забрала телефон и вышла из комнаты.

Через три месяца женщина была уволена из клуба, но из-за другой истории. Она поделилась лекарствами против тревожности с одним из игроков команды, который имел похожие проблемы.

The Athletic обратился за комментарием в компанию MSG Sports, которая владеет клубом, и потерпевшей женщины. Обе стороны сообщили, что "дело закрыто". Сообщается, что Панарин и MSG Sports заплатили ей финансовую компенсацию.

Что Панарин говорил о Путине

Отметим, что ранее Панарин достаточно остро критиковал российского диктатора Владимира Путина. В одном из интервью он заявил, что "Путин засиделся во власти". Хоккеист не мог понять, почему в США президента избирают на два срока, а Путин руководит Россией уже более 20 лет.

Политику диктатора он назвал "беззаконием". После этого интервью в России призвали исключить Панарина из состава сборной.