Артемій Панарін виступає за клуб НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс з 2019 року. Ймовірний скандальний інцидент сексуального характеру стався у грудні 2023 року, пише 24 Канал з посиланням на The Athletic.

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Подробиці сексуального скандалу з росіянином

За інформацією джерела, співробітниця супроводжувала команду на один з матчів. Після поєдинку Панарін та неназвана жінка були на заході, де були присутні гравці та представники клубу. Артемій нібито забрав її телефон та повідомив, що віддасть його в готельному номері.

Коли жінка пришла до номера, то хокеїст схопив її та притис до ліжка. Їй вдалося відштовхнути Панаріна, після чого вона забрала телефон та вийшла з кімнати.

Через три місяці жінку було звільнено з клубу, але через іншу історію. Вона поділилася ліками проти тривожності з одним з гравців команди, який мав схожі проблеми.

The Athletic звернувся за коментарем до компанії MSG Sports, яка володіє клубом, та потерпілої жінки. Обидві сторони повідомили, що "справа закрита". Повідомляється, що Панарін та MSG Sports заплатили їй фінансову компенсацію.

Що Панарін говорив про Путіна

Зазначимо, що раніше Панарін досить гостро критикував російського диктатора Владіміра Путіна. В одному з інтерв'ю він заявив, що "Путін засидівся у владі". Хокеїст не міг зрозуміти, чому в США президента обирають на два терміни, а Путін керує Росією вже понад 20 років.

Політику диктатора він назвав "беззаконням". Після цього інтерв'ю в Росії закликали виключити Панаріна зі складу збірної.