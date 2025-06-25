ФИФА требует объяснений от России из-за турнира с командами КНДР

Международная федерация футбола официально обратилась к Российскому футбольному союзу с запросом предоставить разъяснения относительно участия российских клубов в турнире, организованном совместно с Северной Кореей. Мероприятие назвали "Кубком дружбы".

Несколько российских клубов отправились в КНДР, чтобы принять участие в турнире. Это вызвало обеспокоенность, поскольку такие действия расцениваются, как политический сигнал о партнерстве между государствами, пишет 24 канал со ссылкой на NK News.

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ФИФА обратилась к России

Согласно регламенту ФИФА, участие национальных клубов в подобных соревнованиях без согласования может стать основанием для дисциплинарного расследования.

Международная федерация футбола уже направила официальный запрос в Российский футбольный союз с требованием предоставить полную информацию о турнире, участниках и характере взаимодействия с КНДР.

Любое участие членов ФИФА в несогласованных турнирах, особенно с государствами, находящимися под санкциями, будет рассмотрено с точки зрения возможного нарушения устава организации,

– заявили в ФИФА.

Напомним, что Доминик Гашко раскритиковал НХЛ после того, как хоккеисты Флориды праздновали триумф в Кубке Стэнли с российскими флагами.