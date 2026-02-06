Руслан Гончаров – один из самых успешных украинских фигуристов в истории, вместе со своей партнершей Еленой Грушиной обладатель бронзовой медали Олимпиады-2006 в Турине. Как изменилась жизнь прославленного спортсмена после этого успеха, передает 24 Канал.
Смотрите также Прославила Украину на Олимпиаде, но переехала в Россию: чем занимается фигуристка Грушина
Чем сейчас занимается Руслан Гончаров?
После завершения соревновательной карьеры атлет полностью посвятил себя тренерской работе, сохранив связь со спортом и воспитанием нового поколения фигуристов.
Ранее Гончаров возглавлял первую в Украине Академию фигурного катания в городе Бровары, где занимался подготовкой юных спортсменов.
По информации Одесского отделения НОК, сейчас Руслан проживает с семьей в американском городе Ашберн (штат Вирджиния), где работает тренером по фигурному катанию в одном из ледовых центров вблизи Лисбурга.
Он продолжает делиться своим огромным опытом со спортсменами, помогая воспитывать новые таланты в фигурном катании.
Руслан Гончаров со своими подопечными/Фото с инстаграм-страницы тренера
Личная жизнь фигуриста
С 1995 года Руслан Гончаров состоял в браке со своей партнершей по фигурному катанию Еленой Грушиной. Они жили и тренировались в Америке в штате Коннектикут, где приобрели дом.
Однако после Олимпиады их отношения дали трещину. Из-за мелких разногласий и ссор брак распался.
Позже Гончаров женился на своей новой возлюбленной – Ольге. У пары родилась дочь. На своей странице в инстаграме Руслан часто публикует фото с семьей.
Руслан с семьей встречают Новый год/Фото с инстаграм-страницы Гончарова
Имя, которое запечатлелось в истории спорта
Руслан Гончаров родился 20 января 1973 года в Одессе и начал кататься на льду с шести лет.
На протяжении своей спортивной карьеры он выступал в танцах на льду с Еленой Грушиной – их пара была на международной арене более десятилетия.
Главное достижение звездного дуэта – бронзовые медали Олимпийских игр 2006 в Турине.
Как Гончаров и Грушина боролись за бронзу Олимпиады-2006: смотреть видео
Фигурное катание в Украине
- Украина имеет яркую, хоть и немногочисленную, олимпийскую историю в фигурном катании. Единственную золотую медаль для нашей страны на Играх завоевала Оксана Баюл в 1994 году в Лиллехаммере, победив в женском одиночном катании.
- Несмотря на сложные условия для развития этого вида спорта, украинские фигуристы регулярно выступают на чемпионатах Европы и мира, а воспитанники украинской школы успешно работают тренерами и хореографами за рубежом, передавая свой опыт новым поколениям спортсменов.
- На Олимпиаде-2026 в Италии выступит только один украинский фигурист Кирилл Марсак. Для 21-летнего херсонца это будет дебют на главных спортивных соревнованиях четырехлетия.