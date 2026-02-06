Руслан Гончаров – один із найуспішніших українських фігуристів в історії, разом із своєю партнеркою Оленою Грушиною володар бронзової медалі Олімпіади-2006 в Турині. Як змінилося життя прославленого спортсмена після цього успіху, передає 24 Канал.
Дивіться також Прославила Україну на Олімпіаді, але переїхала у Росію: чим займається фігуристка Грушина
Чим зараз займається Руслан Гончаров?
Після завершення змагальної кар'єри атлет повністю присвятив себе тренерській роботі, зберігши зв'язок зі спортом і вихованням нового покоління фігуристів.
Раніше Гончаров очолював першу в Україні Академію фігурного катання в місті Бровари, де займався підготовкою юних спортсменів.
За інформацією Одеського відділення НОК, наразі Руслан проживає з родиною в американському місті Ашберн (штат Вірджинія), де працює тренером із фігурного катання в одному з льодових центрів поблизу Лісбурга.
Він продовжує ділитися своїм величезним досвідом зі спортсменами, допомагаючи виховувати нові таланти у фігурному катанні.
Руслан Гончаров зі своїми підопічними/Фото з інстаграм-сторінки тренера
Особисте життя фігуриста
З 1995 року Руслан Гончаров перебував у шлюбі зі своєю партнеркою по фігурному катанню Оленою Грушиною. Вони жили та тренувалися в Америці у штаті Коннектикут, де придбали будинок.
Проте після Олімпіади їхні стосунки дали тріщину. Через дрібні розбіжності та сварки шлюб розпався.
Пізніше Гончаров одружився зі своєю новою коханою – Ольгою. У пари народилася донька. На своїй сторінці в інстаграмі Руслан часто публікує фото з родиною.
Руслан із родиною зустрічають Новий рік/Фото з інстаграм-сторінки Гончарова
Ім’я, яке закарбувалося в історії спорту
Руслан Гончаров народився 20 січня 1973 року в Одесі й почав кататися на льоду з шести років.
Протягом своєї спортивної кар'єри він виступав у танцях на льоду з Оленою Грушиною – їхня пара була на міжнародній арені понад десятиліття.
Головне досягнення зіркового дуету – бронзові медалі Олімпійських ігор 2006 у Турині.
Як Гончаров та Грушина виборювали бронзу Олімпіади-2006: дивитися відео
Фігурне катання в Україні
- Україна має яскраву, хоч і нечисленну, олімпійську історію у фігурному катанні. Єдину золоту медаль для нашої країни на Іграх здобула Оксана Баюл у 1994 році в Ліллехаммері, перемігши в жіночому одиночному катанні.
- Попри складні умови для розвитку цього виду спорту, українські фігуристи регулярно виступають на чемпіонатах Європи та світу, а вихованці української школи успішно працюють тренерами й хореографами за кордоном, передаючи свій досвід новим поколінням спортсменів.
- На Олімпіаді-2026 в Італії виступить лише один український фігурист Кирило Марсак. Для 21-річного херсонця це буде дебют на головних спортивних змаганнях чотириріччя.