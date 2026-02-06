Уехал в США и нашел новую возлюбленную: как сейчас живет украинский олимпийский призер Гончаров

Бронзовый призер Олимпиады-2006 Руслан Гончаров продолжает свою карьеру в другом амплуа – передает опыт молодым фигуристам в США. Его имя и дальше остается частью истории украинского спорта.

Руслан Гончаров – один из самых успешных украинских фигуристов в истории, вместе со своей партнершей Еленой Грушиной обладатель бронзовой медали Олимпиады-2006 в Турине. Как изменилась жизнь прославленного спортсмена после этого успеха, передает 24 Канал.

Чем сейчас занимается Руслан Гончаров?

После завершения соревновательной карьеры атлет полностью посвятил себя тренерской работе, сохранив связь со спортом и воспитанием нового поколения фигуристов.

Ранее Гончаров возглавлял первую в Украине Академию фигурного катания в городе Бровары, где занимался подготовкой юных спортсменов.

По информации Одесского отделения НОК, сейчас Руслан проживает с семьей в американском городе Ашберн (штат Вирджиния), где работает тренером по фигурному катанию в одном из ледовых центров вблизи Лисбурга.

Он продолжает делиться своим огромным опытом со спортсменами, помогая воспитывать новые таланты в фигурном катании.



Руслан Гончаров со своими подопечными/Фото с инстаграм-страницы тренера

Личная жизнь фигуриста

С 1995 года Руслан Гончаров состоял в браке со своей партнершей по фигурному катанию Еленой Грушиной. Они жили и тренировались в Америке в штате Коннектикут, где приобрели дом.

Однако после Олимпиады их отношения дали трещину. Из-за мелких разногласий и ссор брак распался.

Позже Гончаров женился на своей новой возлюбленной – Ольге. У пары родилась дочь. На своей странице в инстаграме Руслан часто публикует фото с семьей.



Руслан с семьей встречают Новый год/Фото с инстаграм-страницы Гончарова

Имя, которое запечатлелось в истории спорта

Руслан Гончаров родился 20 января 1973 года в Одессе и начал кататься на льду с шести лет.

На протяжении своей спортивной карьеры он выступал в танцах на льду с Еленой Грушиной – их пара была на международной арене более десятилетия.

Главное достижение звездного дуэта – бронзовые медали Олимпийских игр 2006 в Турине.

Фигурное катание в Украине