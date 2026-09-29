Футболист сборной Украины Малиновский перенес операцию
Один из лидеров сборной Украины рискует надолго остаться без футбола. Полузащитник турецкого "Трабзонспора" перенес операцию.
Речь идет о Руслане Малиновском. Об оперативном вмешательстве на травмированном колене 33-летнего футболиста сообщил официальный сайт клуба.
Что с здоровьем Малиновского
Сентябрь складывается для атакующего полузащитника Трабзонспора крайне неудачно. Еще в конце лета у него диагностировали отек мягких тканей и костей во внутренней части левого колена, что должно было вывести Малиновского из строя на один матч.
Однако после матча чемпионата Турции он так и не вернулся в команду на полную мощность, а затем оказался вне заявки сборной Украины на матчи Лиги наций.
По информации клубных источников, в понедельник, 18 сентября, ему сделали операцию.
У нашего футболиста Руслана Малиновского в левом колене сохранялись обширный костный отек и механические жалобы, поэтому в Бельгии доктор Коэн Лагеа успешно провел ему артроскопический дебридмент. Послеоперационную реабилитацию начнет наша медицинская команда,
– говорится в сообщении.
На данный момент клуб не называет никаких ориентировочных сроков возвращения Малиновского в футбол.
Как складывается сезон для Малиновского
Он перешел в Трабзонспор летом на правах свободного агента из итальянского Дженоа.
Украинец на данный момент провел четыре матча в составе нового клуба, в которых не сумел отличиться результативными действиями.
Отметим, что его потеря является существенной для национальной команды. В августе УАФ обнародовала символическую сборную Украины за время независимости. В центре поля нашлось место для Руслана Малиновского.