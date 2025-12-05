Сборная Украины получила потенциальных соперников на ЧМ-2026
- Сборная Украины претендует на участие в ЧМ-2026, но сначала должна победить в раунде плей-офф, встретившись со Швецией, а затем с победителем пары Польша – Албания.
- В случае прохождения на ЧМ-2026, Украина сыграет в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.
В столице США Вашингтоне состоялась жеребьевка чемпионата мира-2026. Среди участников этой процедуры была и сборная Украины, которая еще не гарантировала себе участие на Мундиале.
Церемония жеребьевки ЧМ-2026 проходила 5 декабря в Kennedy Center в Вашингтоне. Украинскую делегацию возглавлял президент УАФ Андрей Шевченко, сообщает 24 Канал.
Читайте также Обновленный плей-офф чемпионата мира-2026: детали нового формата Мундиаля
С кем сыграет сборная Украины в группе, если пройдет на ЧМ?
На церемонии жеребьевки выступил президент США Дональд Трамп. Политик стал лауреатом первой премии мира ФИФА, которую учредили месяц назад.
Впервые в истории в чемпионате мира, который будет проходить на стадионах США, Мексики и Канады, будут участвовать 48 сборных. Сейчас известны 42 команды-участницы Мундиаля.
Сборная Украины претендует на поездку на ЧМ-2026, но сначала команде Сергея Реброва нужно будет стать победителем раунда плей-офф.
Перед жеребьевкой сборная Украины оказалась в четвертой корзине. "Сине-желтые" в случае попадания на ЧМ-2026 сыграют в группе F против Нидерландов, Японии и Туниса.
Потенциальные соперники сборной Украины на ЧМ-2026
- 1. Нидерланды
- 2. Япония
- 3. Тунис
- 4. Украина / Швеция – Польша / Албания
Расписание матчей сборной Украины станет известно 6 декабря.
Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026?
- За одну из четырех путевок на ЧМ-2026 будет бороться сборная Украины. 26 марта 2026 года подопечные Сергея Реброва сыграют полуфинальный матч плей-офф против Швеции.
- В случае положительного результата "сине-желтые" встретятся с победителем пары Польша – Албания. Эта игра должна состояться 31 марта. Кстати, в Польше раскритиковали намерения сборной Украины проводить матчи плей-офф в Испании.
- Победитель финального матча получит путевку на чемпионат мира-2026, который будет проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.