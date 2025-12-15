Салах стал абсолютным рекордсменом АПЛ, превзойдя достижение легенды Манчестер Юнайтед
- Мохаммед Салах установил новый рекорд АПЛ по количеству голевых действий за один клуб, превзойдя Уэйна Руни из Манчестер Юнайтед.
- Ливерпуль победил Брайтон 2:0 и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера на десять очков.
В Английской Премьер-лиге по футболу подходит к завершению 16 тур. Накануне свою встречу в его программе провел и Ливерпуль, который играл с Брайтоном.
"Красные" одержали уверенную победу со счетом 2:0. Этот матч стал особенным для лидера хозяев Мохаммеда Салаха, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta.
Какое достижение покорилось Салаху?
Египтянин отдал голевую передачу во время второго гола своей команды. Этот ассист стал 277-м результативным действием для него в АПЛ в составе Ливерпуля.
Благодаря этому он установил новый рекорд лиги по количеству голевых действий за один клуб, Салах превзошел достижение Уэйна Руни, который забил 183 гола и отдал 93 ассиста в составе Манчестер Юнайтед. Тройку же замыкает еще один легендарный игрок "красных дьяволов" Райан Гиггз.
Рекордсмены по количеству голевых действий за один клуб в АПЛ
- Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 277
- Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед) – 276
- Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед) – 271
- Гарри Кейн (Тоттенхэм) – 259
- Тьерри Анри (Арсенал) – 249
К слову. Благодаря победе над Брайтоном Ливерпуль поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Красные" являются действующими чемпионами Англии, а сейчас отстают от Арсенала, который лидирует, на десять очков.
Отметим, что в нынешнем сезоне Салах потерял свою форму и начал нередко оказываться на скамейке запасных. Из-за этого он в начале декабря устроил скандал и не исключено, что покинет команду уже в зимнее трансферное окно.
Что известно о карьере Салаха?
В 2012 году оказался в Европе, перейдя в швейцарский Базель из египетского Аль-Мокавлуна.
Выступал впоследствии за Челси, Фиорентину и Рому, а в 2017 году подписал контракт с Ливерпулем, где стал настоящей легендой.
Всего в составе "красных" провел 421 матч, в которых забил 250 голов и отдал 117 ассистов (данные Transfermarkt).
Добыл с ливерпульским клубом девять трофеев, в частности, триумфовал в Лиге чемпионов-2018/2019.
Действующее соглашение с "красными" рассчитано до 30 июня 2027 года.