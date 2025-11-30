Шовковский игнорировал его: новый тренер Динамо вернул африканца, которого хотела Бавария
- Новый тренер Динамо Игорь Костюк вернул в команду сенегальского вингера Самбу Диалло.
- Футболиста игнорировал предыдущий тренер Александр Шовковский.
Киевское Динамо пошло на смену главного тренера посреди сезона 2025 –2026. Александр Шовковский был отправлен в отставку после серии неудач в ноябре.
Исполняющим обязанности наставника Динамо избран Игорь Костюк, который возглавляет команду U-19. Коуч уже принял важное кадровое решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на dynamo.kiev.ua.
Кого возвращает Костюк?
Костюк вернул в основную обойму Динамо сенегальского вингера Самбу Диалло. 22-летний игрок не имел доверия от Шовковского и даже не тренировался с первой командой.
В сентябре Диалло вернулся из аренды в израильском Хапоэле Иерусалим. С тех пор сенегалец не провел ни одного официального матча за киевлян. Теперь же Игорь Костюк рассчитывает на игрока.
Как Диалло зажег в Динамо?
Именно под его руководством Самба засветился в команде U-19. Лучше всего футболист проявил себя в Юношеской лиге УЕФА 2021 – 2022, когда забил 5 голов в восьми матчах.
За взрослую команду Диалло дебютировал под руководством Мирчи Луческу и в целом наиграл 17 матчей, оформив один гол. Ранее ходили слухи об интересе к вингеру со стороны Баварии, сообщал Sky Germany.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- "Бело-синие" не смогли добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Динамо вылетело от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- В итоге подопечные Шовковского попали в основную стадию Лиги конференций. Команда еще сохраняет шансы на проход дальше, но после проигрыша Омонии Динамо упало на 27 место в турнирной таблице ЛК.
- В УПЛ же киевляне разочаровывают еще больше. После четырех побед на старте Динамо выдало пять ничьих, а в ноябре умудрилось впервые в истории проиграть три матча подряд..
- В чемпионате Украины Динамо идет аж седьмым, отставая от лидера Шахтера на 10 очков. Единственной отрадой для "бело-синих" можно назвать Кубок Украины, где команда выбила Шахтер в очной битве и квалифицировалась в четвертьфинал.