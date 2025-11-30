Шовковский игнорировал его: новый тренер Динамо вернул африканца, которого хотела Бавария

Киевское Динамо пошло на смену главного тренера посреди сезона 2025 –2026. Александр Шовковский был отправлен в отставку после серии неудач в ноябре.

Исполняющим обязанности наставника Динамо избран Игорь Костюк, который возглавляет команду U-19. Коуч уже принял важное кадровое решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на dynamo.kiev.ua.

Кого возвращает Костюк?

Костюк вернул в основную обойму Динамо сенегальского вингера Самбу Диалло. 22-летний игрок не имел доверия от Шовковского и даже не тренировался с первой командой.

В сентябре Диалло вернулся из аренды в израильском Хапоэле Иерусалим. С тех пор сенегалец не провел ни одного официального матча за киевлян. Теперь же Игорь Костюк рассчитывает на игрока.

Как Диалло зажег в Динамо?

Именно под его руководством Самба засветился в команде U-19. Лучше всего футболист проявил себя в Юношеской лиге УЕФА 2021 – 2022, когда забил 5 голов в восьми матчах.

За взрослую команду Диалло дебютировал под руководством Мирчи Луческу и в целом наиграл 17 матчей, оформив один гол. Ранее ходили слухи об интересе к вингеру со стороны Баварии, сообщал Sky Germany.

