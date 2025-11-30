Шовковський ігнорував його: новий тренер Динамо повернув африканця, якого хотіла Баварія
- Новий тренер Динамо Ігор Костюк повернув у команду сенегальського вінгера Самбу Діалло.
- Футболіста ігнорував попередній тренер Олександр Шовковський.
Київське Динамо пішло на зміну головного тренера посеред сезону 2025 – 2026. Олександр Шовковський був відправлений у відставку після серії невдач у листопаді.
Виконувачем обов'язків наставника Динамо обрано Ігоря Костюка, який очолює команду U-19. Коуч вже прийняв важливе кадрове рішення, повідомляє 24 Канал з посиланням на dynamo.kiev.ua.
До теми Корінний киянин, який пограв у Росії: що відомо про нового тренера Динамо Ігоря Костюка
Кого повертає Костюк?
Костюк повернув в основну обойму Динамо сенегальського вінгера Самбу Діалло. 22-річний гравець не мав довіри від Шовковського та навіть не тренувався з першою командою.
У вересні Діалло повернувся з оренди в ізраїльському Хапоелі Єрусалим. З того часу сенегалець не провів жодного офіційного матчу за киян. Тепер же Ігор Костюк розраховує на гравця.
Як Діалло запалював у Динамо?
Саме під його керівництвом Самба засвітився у команді U-19. Найкраще футболіст проявив себе у Юнацькій лізі УЄФА 2021 – 2022, коли забив 5 голів у восьми матчах.
За дорослу команду Діалло дебютував під керівництвом Мірчі Луческу та загалом награв 17 матчів, оформивши один гол. Раніше ходили чутки про інтерес до вінгера з боку Баварії, повідомляв Sky Germany.
Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?
- "Біло-сині" не змогли досягти успіху у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Динамо вилетіло від Пафоса та Маккабі Тель-Авів відповідно.
- В підсумку підопічні Шовковського потрапили в основну стадію Ліги конференцій. Команда ще зберігає шанси на прохід далі, але після програшу Омонії Динамо впало на 27 місце в турнірній таблиці ЛК.
- В УПЛ же кияни розчаровують ще більше. Після чотирьох перемог на старті Динамо видало п'ять нічиїх, а у листопаді примудрилось вперше в історії програти три матчі поспіль..
- В чемпіонаті України Динамо йде аж сьомим, відстаючи від лідера Шахтаря на 10 очок. Єдиною відрадою для "біло-синіх" можна назвати Кубок України, де команда вибила Шахтар в очній битві та кваліфікувалась у чвертьфінал.