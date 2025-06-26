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Sport News 24 Бокс Усик опередил легендарного бойца в рейтинге самых возрастных чемпионов мира: кто входит в топ-10
26 июня, 09:04
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Усик опередил легендарного бойца в рейтинге самых возрастных чемпионов мира: кто входит в топ-10

Денис Иваненко
Основні тези
  • Александр Усик поднялся на шестое место в рейтинге самых старих чемпионов мира в супертяжелой весовой категории, опередив Леннокса Льюиса.
  • Для вхождения в топ-5 ему нужно победить Даниэля Дюбуа в поединке 19 июля в Лондоне.

В среду, 25 июня, Александр Усик поднялся в рейтинге самых старших чемпионов мира в истории супертяжелой весовой категории. Он находится в топ-10 уже в течение полугода.

Теперь украинский боксер опередил легендарного Леннокса Льюиса. Это позволило действующему обладателю поясов WBA, WBC и WBO подняться на шестое место, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Усик приблизился к топ-5 самых возрастных чемпионов

В десятке ниже Александра Усика находятся также Корри Сандерс, Лари Холмс и Эвандер Холифилд. Впереди же ближайшим конкурентом является Джерси Уолкотт.

Для того же, чтобы ворваться в топ-5 украинскому боксеру нужно будет одолеть Даниэля Дюбуа. Их очное противостояние состоится 19 июля в Лондоне, а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Топ-10 самых возрастных чемпионов мира в истории хевивейта (по состоянию на 26.06.2025)

  1. Джордж Форман – 46 лет 170 дней
  2. Виталий Кличко – 42 года 150 дней
  3. Владимир Кличко – 39 лет 248 дней
  4. Олег Маскаев – 39 лет 6 дней
  5. Джерси Уолкотт – 38 лет 236 дней
  6. Александр Усик – 38 лет 159 дней
  7. Леннокс Льюис – 38 лет 157 дней
  8. Эвандер Холифилд 38 лет 135 дней
  9. Корри Сандерс – 38 лет 25 дней
  10. Лари Холмс – 37 лет 322 дня

К слову. Первым чемпионом мира в супертяжелой весовой категории стал американский боксер Джон Салливан. Он завоевал это звание 29 августа 1885 года.

Напомним, что ранее стали известны первые спраринг-партнеры Александра Усика, которые готовят украинского бойца к битве с Даниэлем Дюбуа.