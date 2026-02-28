С россиянина Карякина сняли санкции: он предал Украине и ездил в разрушенную Авдеевку

Российские спортсмены попали под масштабные санкции после начала полномасштабной войны в Украине. Многие из них не могут выступать на международной арене.

В конце концов большинству индивидуальных атлетов разрешили участвовать в турнирах под нейтральным флагом. Однако некоторые федерации почти не применяли санкций против России, сообщает 24 Канал.

Как ФИДЕ вернула Карякина?

Неприятная ситуация сложилась в шахматах, где международная федерация ФИДЕ демонстрирует пророссийскую позицию. Многие россияне имели возможность играть на международных турнирах под своим флагом.

Однако с 2022 года под санкциями находился известный шахматист Сергея Карякин, ведь публично поддерживал политику Владимира Путина. Но 36-летний спортсмен теперь вышел из-под санкций.

ФИДЕ вернула Сергея в международный рейтинг. Ранее организация отстраняла Карякина от международных соревнований именно из-за поддержки войны в Украине.

Что известно о Карякине?

Сейчас россиянин занимает 10 место в рейтинге ФИДЕ. Напомним, что Сергей родился в Симферополе и имел украинское гражданство. Однако в 2009-м шахматист переехал окончательно в Россию и принял ее гражданство.

Карякин является вторым самым молодым гроссмейстером в истории, получив это звание в возрасте 12 лет и 7 месяцев. В 2014 году шахматист поддержал аннексию Крыма, а в 2022-м одобрил начало полномасштабной войны против Украины.

Более того, после оккупации Авдеевки в 2024-м Сергей посетил разрушенный россиянами город, чтобы поиграть с военными в шахматы. Отметим, что такая позиция ФИДЕ не является неожиданной, ведь организацию возглавляет россиянин и друг Путина Аркадий Дворкович.