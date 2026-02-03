ФИФА приняла решение о возможном возвращении России в футбол после скандальных заявлений Инфантино

Российский футбол оказался под санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Команды из страны-агрессора отстранили от международных соревнований.

Однако в последнее время все больше слухов распространяется о возможном возвращении российских команд в турниры. Особенно активными стали дискуссии после недавних скандальных заявлений президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает The Times.

По теме "Отстранение было напрасным": ФИФА хочет вернуть сборную России к футбольным турнирам

Вернут ли Россию в футбол?

Швейцарец заявил, что хотел бы возвращения российских команд и сборных. Он считает, что санкции против России в футболе не имеют влияния на страну-террористку.

Поэтому СМИ начали писать, что российские клубы могут вернуться в евротурниры уже в этом году. Однако британские СМИ уверяют, что в ближайшее время санкции сняты не будут.

Совет ФИФА решил не ставить на голосование вопрос отмены бана для команд из России. Причиной является позиция ряда европейских стран, которые категорически отказываются играть против россиян.

Поскольку Россия является частью УЕФА, то ее участие в евротурнирах подорвало бы целостность соревновательного процесса. Ранее министр иностранных дел Украины обругал Инфантино из-за скандального заявления.

Какие санкции против россиян в футболе?