Мир спорта применил санкции к России из-за начала полномасштабной войны в Украине. Большинство федераций отстранили Россию как страну от международных соревнований.

В командных видах спорта россияне не могут участвовать в турнире. Однако для индивидуальных атлетов делают исключение с помощью "нейтрального" статуса.

Кто вывел Россию из-под санкций?

Однако в последнее время санкции против России стали ослаблять, сообщает World Taekwondo. Очередным видом спорта, который пошел навстречу террористам, стало тхэквондо.

Международная федерация тхэквондо позволила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Разрешение распространяется на все возрастные категории.

Как юниоры, так и взрослые смогут соревноваться при своих национальных символах. Такое решение было принято во время заседания Совета организации World Taekwondo в Фуджейре.

К слову. Тхэквондо является одним из любимых видов спорта президента России Владимира Путина. У российского диктатора даже был черный пояс, но его отозвали в 2022 году.

При этом другие ограничения в отношении россиян и белорусов организация оставляет в силе. Представители власти этих стран не смогут посещать официальные соревнования, а на территории России не будут проводиться международные турниры.

