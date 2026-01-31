Улюблений вид спорту Путіна: чергова федерація дозволила росіянам виступати під своїм прапором

Світ спорту застосував санкції до Росії через початок повномасштабної війни в Україні. Більшість федерацій відсторонили Росію як країну від міжнародних змагань.

У командних видах спорту росіяни не мають змогу брати участь в турнірі. Проте для індивідуальних атлетів роблять виняток за допомогою "нейтрального" статусу.

Хто вивів Росію з-під санкцій?

Проте останнім часом санкції проти Росії стали послаблювати, повідомляє World Taekwondo. Черговим видом спорту, який пішов назустріч терористам, стало тхеквондо.

Міжнародна федерація тхеквондо дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під своїм прапором і гімном. Дозвіл поширюється на усі вікові категорії.

Як юніори, так і дорослі зможуть змагатися при своїх національних символах. Таке рішення було ухвалено під час засідання Ради організації World Taekwondo у Фуджейрі.

До слова. Тхеквондо є одним з улюблених видів спорту президента Росії Володимира Путіна. У російського диктатора навіть був чорний пояс, але його відкликали у 2022 році.

При цьому інші обмеження щодо росіян та білорусів організація залишає в силі. Представники влади цих країн не зможуть відвідувати офіційні змагання, а на території Росії не будуть проводитися міжнародні турніри.

Що відомо санкції проти Росії у спорті?