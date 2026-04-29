Sport News 24 Бокс Российских боксеров допустили к международным соревнованиям после трех лет санкций от World Boxing
29 апреля, 16:35
Российских боксеров допустили к международным соревнованиям после трех лет санкций от World Boxing

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • World Boxing разрешила российским и белорусским боксерам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом/
  • Страны-террористки присоединились к организации в апреле 2026 года.

Российский спорт оказался под масштабными ограничениями после 2022 года. Причиной санкций стало начало полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, из-за скандалов, связанные с россиянами, состоялись важные события в мире бокса. Вместо Международной боксерской ассоциации (IBA) была создана организация World Boxing.

Какое решение приняла World Boxing?

Долгое время поединки под ее эгидой не были доступны для спортсменов из России и Беларуси. Однако в итоге World Boxing решила пойти навстречу представителям стран-агрессорок.

Согласно ее решению, российские и белорусские боксеры будут допущены к соревнованиям под нейтральным флагом. Делегации из этих стран не смогут выступать под национальной символикой.

Речь о флаге, цвета формы или использования гимна. Атлетам придется проходить детальную проверку относительно неподдержки войны в Украине для допуска к соревнованиям.

Также спортсмены не должны получать финансирование от военных структур своих стран, а также не быть членами клубов, связанных с армией. World Boxing будет сотрудничать с независимой третьей стороной для проверки спортсменов

Эта процедура была согласована с подходом Международного олимпийского комитета. В случае победы боксера из стран России или Беларуси государственный гимн не будет исполняться.

Что известно о World Boxing?

  • Организация World Boxing была создана в 2023 году, чтобы сохранить бокс в олимпийской программе. Перед этим Международный олимпийский комитет исключил бокс из олимпийской программы.
  • Причиной стали скандальные действия Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет пропутинский политик Умар Кремлев. Организация не накладывала санкций на россиян и всячески закрывала глаза на вопрос войны в Украине.
  • В марте 2025-го Международный олимпийский комитет (МОК) снова включил бокс в программу Игр, но уже под эгидой World Boxing. Украина стала частью организации в сентябре 2025-го.
  • Россия и Беларусь присоединились к WB в апреле этого года. К слову, президентом World Boxing является известный в прошлом боксер Геннадий Головкин, который также имеет неоднозначную позицию относительно войны в Украине, сообщает Athletistic.