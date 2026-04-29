Российских боксеров допустили к международным соревнованиям после трех лет санкций от World Boxing

Российский спорт оказался под масштабными ограничениями после 2022 года. Причиной санкций стало начало полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, из-за скандалов, связанные с россиянами, состоялись важные события в мире бокса. Вместо Международной боксерской ассоциации (IBA) была создана организация World Boxing.

Какое решение приняла World Boxing?

Долгое время поединки под ее эгидой не были доступны для спортсменов из России и Беларуси. Однако в итоге World Boxing решила пойти навстречу представителям стран-агрессорок.

Согласно ее решению, российские и белорусские боксеры будут допущены к соревнованиям под нейтральным флагом. Делегации из этих стран не смогут выступать под национальной символикой.

Речь о флаге, цвета формы или использования гимна. Атлетам придется проходить детальную проверку относительно неподдержки войны в Украине для допуска к соревнованиям.

Также спортсмены не должны получать финансирование от военных структур своих стран, а также не быть членами клубов, связанных с армией. World Boxing будет сотрудничать с независимой третьей стороной для проверки спортсменов

Эта процедура была согласована с подходом Международного олимпийского комитета. В случае победы боксера из стран России или Беларуси государственный гимн не будет исполняться.

Что известно о World Boxing?