Российских спортсменов не допустили к чемпионату мира в Чехии
- Российских фигуристов не допустили к чемпионату мира 2026 года.
- На турнир не смогут попасть Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Россияне попали под массовые санкции в спорте после начала полномасштабной войны в Украине. Многие атлеты получили бан на выступление в международных соревнованиях.
При этом индивидуальным спортсменам дают возможность избегать санкций благодаря нейтральному статусу. Однако в конькобежном спорте Россия снова стала жертвой своей военной политики, сообщает 24 Канал.
Почему Россию не пустили на ЧМ?
Как рассказали пропагандистские СМИ, представителей страны-террористки не допустили к чемпионату мира по фигурному катанию 2026 года. По их информации такое решение было принято Международным союзом конькобежцев (ISU).
Турнир пройдет с 23 по 29 марта в Праге и станет первым крупным соревнованием после зимних Олимпийских игр-2026. В Милане и Кортине от России выступали Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Они заняли шестые места в своих общих зачетах. Этих же фигуристов Россия и планировала отправить на чемпионат мира в Чехии. Но ISU сообщил, что Петр и Аделия "не смогут получить приглашение на турнир".
Разрешение для нейтральных спортсменов действует только для квалификационных соревнований к Олимпийским играм. На все остальные мероприятия под эгидой Международного союза конькобежцев бан для россиян остается в силе.
Участие в чемпионате мира примут 36 спортсменов. Интересно, что среди них не нашлось место для казаха Михаила Шайдорова, который стал олимпийским чемпионом в Милане. Вместо него Казахстан отправит на турнир Диаса Джиренбаева.
Что известно о санкциях против России в спорте?
- С 2022 года российские команды почти во всех видах спорта отстранены от участия в официальных турнирах. При этом индивидуальным атлетам оставили возможность соревноваться в нейтральном статусе.
- Для участия в турнирах они должны доказать свою непричастность к военным структурам своей страны. Также спортсмены должны не быть вовлеченными в поддержку войны. К сожалению, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России.
- Что же касается Олимпийских игр, то пока Россию и Беларусь полноценно не вернули к соревнованиям под своими флагами. Представители страны-агрессора дальше могут выступать как нейтральные спортсмены.
- Однако Международный паралимпийский комитет пошел навстречу террористам. На зимней Паралимпиаде-2026 россияне смогут соревноваться под своей национальной символикой.