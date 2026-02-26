Российских спортсменов не допустили к чемпионату мира в Чехии

Россияне попали под массовые санкции в спорте после начала полномасштабной войны в Украине. Многие атлеты получили бан на выступление в международных соревнованиях.

При этом индивидуальным спортсменам дают возможность избегать санкций благодаря нейтральному статусу. Однако в конькобежном спорте Россия снова стала жертвой своей военной политики, сообщает 24 Канал.

Почему Россию не пустили на ЧМ?

Как рассказали пропагандистские СМИ, представителей страны-террористки не допустили к чемпионату мира по фигурному катанию 2026 года. По их информации такое решение было принято Международным союзом конькобежцев (ISU).

Турнир пройдет с 23 по 29 марта в Праге и станет первым крупным соревнованием после зимних Олимпийских игр-2026. В Милане и Кортине от России выступали Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Они заняли шестые места в своих общих зачетах. Этих же фигуристов Россия и планировала отправить на чемпионат мира в Чехии. Но ISU сообщил, что Петр и Аделия "не смогут получить приглашение на турнир".

Разрешение для нейтральных спортсменов действует только для квалификационных соревнований к Олимпийским играм. На все остальные мероприятия под эгидой Международного союза конькобежцев бан для россиян остается в силе.

Участие в чемпионате мира примут 36 спортсменов. Интересно, что среди них не нашлось место для казаха Михаила Шайдорова, который стал олимпийским чемпионом в Милане. Вместо него Казахстан отправит на турнир Диаса Джиренбаева.

Что известно о санкциях против России в спорте?