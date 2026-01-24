Гимнастка из России возмутилась недопуском к соревнованиям: она митинговала за Путина и носила форму "Z"
- Российская гимнастка Виктория Листунова не допущена к соревнованиям из-за открытой поддержки российской армии.
- Листунова и Федерация гимнастики России подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
С началом полномасштабной войны в Украине российский спорт попал под широкие санкции. Немало представителей страны-агрессора не допустили к соревнованиям.
Правда, для многих спортсменов оставили возможность выступать на турнирах под "нейтральным" флагом. Однако для этого необходимо соответствовать правилам МОК, сообщает Федерация гимнастики России.
Почему Листунову забанили?
Среди забаненных атлетов оказалась известная российская гимнастка Виктория Листунова. Международная федерация гимнастики не признала ее "нейтральной" спортсменкой из-за открытой поддержки российской армии.
Это не устроило Листунову. Вместе с Федерацией гимнастики России Виктория подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отказа в допуске спортсменки к международным соревнованиям.
При этом гимнастка не раз открыто поддерживала режим Путина. В 2022 году она выступала на пропагандистском митинге с президентом России и носила форму с большой буквой "Z".
Листунова на митинге за Путина (снизу слева) / фото из открытых источников
Кроме того, Листунова распространяла у себя в соцсетях сообщения со сборами средств для российской армии. К слову, недавно чемпион мира сравнил Россию с нацистской Германией.
Напомним, что Виктория выигрывала "золото" в команде на Олимпийских играх-2020. Также девушка три раза становилась чемпионкой мира среди юниоров, а в 2021 году она становилась чемпионкой Европы по спортивной гимнастике.
Какие санкции против России в спорте?
- Россию как страну отстранили от международных соревнований по решению большинства спортивных федераций. Причиной стало начало полномасштабной фазы войны в Украине.
- С 2022 года российские команды отстранены от участия в официальных турнирах. Зато индивидуальным атлетам оставили возможность продолжать международные выступления, но в нейтральном статусе.
- Для участия в соревнованиях они должны доказать свою непричастность к военным структурам и не быть вовлеченными в поддержке войны. К сожалению, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России.
- Пока на Олимпийских играх российских флагов не будет, сообщает Corrierre della Serra. Представители страны-агрессора дальше могут выступать как нейтральные спортсмены в случае непричастности к поддержке войны.