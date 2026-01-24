Правда, для багатьох спортсменів залишили можливість виступати на турнірах під "нейтральним" прапором. Проте для цього необхідно відповідати правилам МОК, повідомляє Федерація гімнастики Росії.

Чому Лістунову забанили?

Серед забанених атлетів опинилась відома російська гімнастка Вікторія Лістунова. Міжнародна федерація гімнастики не визнала її "нейтральною" спортсменкою через відкриту підтримку російської армії.

Це не влаштувало Лістунову. Разом із Федерацією гімнастики Росії Вікторія подала апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS) через відмову у допуску спортсменки до міжнародних змагань.

При цьому гімнастка не раз відкрито підтримувала режим Путіна. У 2022 році вона виступала на пропагандистському мітингу з президентом Росії та носила форму з великою літерою "Z".



Лістунова на мітингу за Путіна (знизу ліворуч) / фото з відкритих джерел

Крім того, Лістунова поширювала у себе в соцмережах дописи зі зборами коштів для російської армії. До слова, нещодавно чемпіон світу порівняв Росію з нацистською Німеччиною.

Нагадаємо, що Вікторія вигравала "золото" в команді на Олімпійських іграх-2020. Також дівчина три рази ставала чемпіонкою світу серед юніорів, а у 2021 році вона ставала чемпіонкою Європи зі спортивної гімнастики.

Які санкції проти Росії у спорті?