Неприятность за неприятностью: сборной Англии в США пришлось прятаться в укрытии

Для сборной Англии по футболу чемпионат мира ещё даже не начался, а проблем и потрясений у команды уже предостаточно. К криминальным историям добавились капризы погоды.

В Канзас-Сити, где базируются "три льва", накануне было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Вместо тренировок футболистам пришлось укрываться в убежище, пишет The Athletic.

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Что случилось со сборной Англии в США?

13 июня место расположения тренировочного комплекса сборной Англии попало в зону вероятного прохождения торнадо. Игрокам и тренерскому штабу посоветовали не выходить на улицу и находиться в закрытом помещении подальше от окон, поскольку ожидались сильные порывы ветра и гроза.

В итоге отель и поле, где проводят занятия Гарри Кейн и компания, не пострадали. В воскресенье, 14 июня, подопечные Томаса Тухеля должны провести запланированную тренировку в рамках подготовки к стартовому матчу ЧМ с Хорватией.

Какие еще неприятности постигли Англию перед стартом ЧМ?

Если англичане суеверны, то плохих знаков перед началом выступлений на мировом первенстве они получили более чем достаточно. Сначала недалеко от тренировочного комплекса в Канзас-Сити произошла массовая стрельба: на тот момент Англия еще не прибыла на место, но игроки были неприятно удивлены тем, что меры безопасности в США не помогли предотвратить преступление.

А впоследствии представители страны-основательницы футбола еще и стали жертвами кражи: у них украли часть снаряжения и игровую обувь. К счастью для команды, полиция задержала злоумышленников и вернула англичанам большую часть вещей.