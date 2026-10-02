Российские и белорусские хоккеисты примут участие в зимней Универсиаде, которая состоится в январе 2027 года в китайском Чанччуне. Это может означать, что сборная Чехии пропустит соревнования, пишет издание Sport.cz.

Что известно о позиции сборной Чехии

Чешский хоккейный союз разослал в СМИ письмо, в котором заявляет о невозможности участия своих спортсменов в матчах против "нейтральных" россиян и белорусов.

Председатель этого спортивного органа Чехии Ивана Эртлова отметила, что подобную позицию придерживаются и другие организации.

Если хоккейный союз не рекомендует своим членам участвовать в Универсиаде, а клубы не отпустят игроков, мы не сможем собрать состав, даже если захотим поехать. Для нас определяющим является мнение Чешского хоккейного союза и Международной федерации хоккея. А оно отрицательное,

– заявила Эртлова.

Она также добавила, что ситуация досадна для чешских спортсменов, поскольку для многих игроков сборной Чехии Универсиада могла стать главным спортивным событием в карьере.

Отметим, что в России хоккей давно используется в целях местной пропаганды. В частности, самый известный хоккеист из этой страны Александр Овечкинработает в течение длительного времени в пиар-машину Владимира Путина.

Какова позиция сборной России во взрослом спорте

В настоящее время национальной команде этой страны, а также Беларуси, не удается вернуться к соревнованиям высшего уровня. В начале сентября стало известно, что Федерация хоккея России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в связи с недопуском ее сборных к чемпионату мира-2027.

Недавно легендарный обладатель Кубка Стэнли, чех Доминик Гашек, вы призвал к исключению россиян из всех видов спорта. Произошло это на фоне публичной деятельности Овечкина.