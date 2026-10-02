Російські та білоруські хокеїсти зіграють на зимовій Універсіаді, яка відбудеться в січні 2027 року в китайському Чанччуні. Це може означати пропуск змагань збірною Чехії, пише видання Sport.cz.

Що відомо про позицію збірної Чехії

Чеський союз хокею розіслав у медіа лист, у якому заявляє про неможливість гри його спортсменів проти "нейтральних" росіян та білорусів.

Голова цього спортивного органу Чехії Івана Ертлова зазначила, що подібної позиції дотримуються й інші організації.

Якщо хокейний союз не рекомендує своїм членам брати участь в Універсіаді, а клуби не відпустять гравців, ми не зможемо зібрати склад, навіть якщо захочемо поїхати. Для нас визначальною є думка Чеської хокейної спілки та Міжнародної федерації хокею. А вона негативна,

– заявила Ертлова.

Вона також додала, що ситуація є прикрою для чеських спортсменів, оскільки для багатьох граців збірної Чехії Універсіада могла стати головною спортивною подією у кар'єрі.

Зазначимо, що у Росії хокей давно використовується у цілях місцевої пропаганди. Зокрема, найвідоміший гравець з цієї країни Олександр Овечкін протягом тривалого часу працює на піар-машину Володимира Путіна.

Яка позиція збірної Росії у дорослому спорті

Наразі національній команді цієї країни, та Білорусі, не вдається повернутись до змагань найвищого рівня. На початку вересня стало відомо, що Федерація хокею Росії подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду щодо недопуску її збірних до чемпіонату світу-2027.

Нещодавно легендарний володар Кубка Стенлі чех Домінік Гашек закликав до виключення росіян з усіх видів спорту. Відбулось це на фоні публічної діяльності Овечкіна.