"Это хуже Олимпиады-1980": Германия готовит бойкот чемпионата мира из-за Трампа
- Немецкий футбольный союз рассматривает возможность бойкота чемпионата мира-2026 из-за посягательств Дональда Трампа на Гренландию.
- Один из вице-президентов Немецкого футбольного союза, Оке Геттлих, призвал серьезно рассмотреть вопрос бойкота, приводя аналогии с бойкотом Олимпиады-1980.
В Немецком футбольном союзе все громче говорят о необходимости отказаться от участия в Мундиале, который будут принимать США, Канада и Мексика. Причиной называют посягательство Дональда Трампа на Гренландию.
Сборная Германии квалифицировалась на турнир с первого места в отборочной группе. Но чиновники не уверены, что поездка Бундестим в Америку летом состоится, пишет Associated Press.
Почему Германия может бойкотировать чемпионат мира-2026?
Один из 10 вице-президентов Немецкого футбольного союза, владелец клуба Санкт-Паули Оке Геттлих призвал коллег серьезно рассмотреть вопрос бойкота Мундиаля из-за попыток Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.
Геттлих утверждает, что в 1980 году, когда западный мир не поехал на Олимпийские игры в Москву из-за вторжения в Афганистан, "угроза была не такой сильной, как сейчас".
Президент Санкт-Паули, известного левой идеологией болельщиков, также напомнил о том, как четыре года назад все говорили о том, что Катар не имел права принимать чемпионат мира из-за нарушения прав человека.
Почему тогда мы были очень политическими, а сейчас вдруг стали аполитичными? Нужно отстаивать свои ценности и проводить линии табу,
– возмутился Геттлих.
Вероятно, позиция чиновника встретит сильное сопротивление со стороны главы НФС Бернда Ноендорфа и президента ФИФА Джанни Инфантино.
Кто еще призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу?
- Как пишет Die Welt, к бойкоту угрожали прибегнуть в правящей партии Германии ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца. Представитель политсилы Юрген Хардт говорил, что это может быть крайней мерой, чтобы повлиять на Трампа.
- Легенда НХЛ чех Доминик Гашек заявил, что у США вообще нужно отобрать право на проведение чемпионата из-за нарушения демократических принципов.