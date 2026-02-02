"Отстранение было напрасным": ФИФА хочет вернуть сборную России к футбольным турнирам
- Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался за снятие запрета на участие российских команд в международных соревнованиях, считая, что отстранение не помогло, а лишь усилило разочарование и ненависть.
- Инфантино призвал не бойкотировать соревнования и изменить устав, чтобы не запрещать странам играть из-за действий их политических лидеров, подчеркивая важность объединения людей в разделенном мире.
Президент ФИФА Джанни Инфантино известен своим лояльным отношением к России и ее руководителю Владимиру Путину. Футбольный чиновник в очередной раз подтвердил это заявлением о возвращении россиян на международную арену.
Инфантино дал интервью журналистке Ялда Хаким, в котором раскритиковал отстранение России от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
Что сказал президент ФИФА о России?
Как пишет Sky News, президент ФИФА заявил, что "нужно обязательно" снять с России запрет на участие в соревнованиях клубов и сборных.
Инфантино убежден, что отстранение, которое произошло в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, "ничего не достигло, зато создало еще больше разочарования и ненависти".
Знаете, что поможет? Чтобы ребята из России играли в футбол в других частях Европы. Нам вообще нужно рассмотреть изменение в устав, чтобы мы больше никогда не запрещали странам играть в футбол только из-за действий их политических лидеров,
– цинично сказал Инфантино.
Президент ФИФА добавил, что это позволяет "держать линии связи открытыми", а также призвал никогда не бойкотировать соревнования, потому что "в разделенном и агрессивном мире нужно, чтобы люди где-то объединялись общими эмоциями".
Как Инфантино проявлял благосклонность к диктаторам?
- Президент ФИФА очень любит внимание политиков высокого ранга: в 2018 году он с удовольствием пожимал Путину руку в Москве на чемпионате мира и расхваливал российского президента в публичных выступлениях.
- Инфантино постоянно пытается угодить Дональду Трампу: он самостоятельно принял решение наградить президента США Премией мира от ФИФА, не посоветовавшись ни с кем из руководства организации.