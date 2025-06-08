"Получим от Канады Patriot": реакция фанатов на поражение сборной Украины
- Украина проиграла Канаде со счетом 4:2 в товарищеском турнире Canadian Shield.
- Фанаты отреагировали на поражение саркастическими комментариями, выражая недовольство.
В субботу, 7 июня, Украина стартовала на товарищеском турнире Canadian Shield. "Сине-желтые" сыграли против сборной Канады.
Матч завершился поражением подопечных Сергея Реброва со счетом 4:2. 24 канал собрал подборку комментариев с реакцией украинцев на неутешительный результат главной команды страны.
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Как украинцы отреагировали на поражение сборной
Украинские болельщики каждый матч надеются на победу сборной. Однако "сине-желтые" в последнее время не радуют фанатов яркой игрой и положительным результатом.
Болельщики сборной Украины почти одинаково отреагировали на поражение от Канады. В основном в сети появляются саркастические комментарии от фанов.
- "Отмазка: тяжело играть через два на третий... месяц".
- "Канадский футбол на подъеме, главное это чемпионат мира".
- "Друзья, пока Ребров тренер, лучше не смотреть. Сохраните нервы".
- "Надеюсь мы получим от Канады Patriot на днях".
- "Интересно, когда первого ушатает на тренировках Туран: Бондаря или Матвиенко?".
Реакция фанатов сборной Украины на поражение от Канады
Напомним, что второй матч в рамках товарищеского турнира в Канаде сборная Украины сыграет против Новой Зеландии. Игра состоится в ночь с 10 на 11 июня в полночь – 00:00 по киевскому времени.