4 ноября, 10:57
3

Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2026

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2026.
  • В нее вошли 25 игроков, в том числе двух дебютантов Евгений Волынец и Арсений Батагов.
  • В ноябре сборная сыграет против Франции и Исландии.

Сборная Украины готовится к решающим матчам отбора на чемпионат мира-2026. За неделю до начала сборов Сергей Ребров определился с заявкой команды.

Наставник объявил список футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским играм сборной. В него попали 25 игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

Кого вызвал Ребров?

Как ранее сообщалось, в нем не нашлось место для Александра Зинченко. Игрок Ноттингем Форест продолжает восстанавливаться от травмы паха по информации Sport.ua.

Зато Ребров вызвал сразу двух дебютантов. Впервые в расположение сборной попадут вратарь Полесья Евгений Волынец и защитник Трабзонспора Арсений Батагов.

ВОРОТАРИ:

  • Анатолий Трубин (Бенфика)
  • Дмитрий Ризнык (Шахтер)
  • Евгений Волынец (Полесье)

ЗАЩИТНИКИ:

  • Ефим Конопля (Шахтер)
  • Александр Караваев (Динамо)
  • Илья Забарный (ПСЖ)
  • Николай Матвиенко (Шахтер)
  • Александр Сваток (Остин)
  • Валерий Бондарь (Шахтер)
  • Арсений Батагов (Трабзонспор)
  • Виталий Миколенко (Эвертон)
  • Богдан Михайличенко (Полесье)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

  • Иван Калюжный (Металлист 1925)
  • Владимир Бражко (Динамо)
  • Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • Георгий Судаков (Бенфика)
  • Олег Очеретько (Шахтер)
  • Николай Шапаренко (Динамо)
  • Руслан Малиновский (Дженоа)
  • Алексей Гуцуляк (Полесье)
  • Виктор Цыганков (Жирона)
  • Александр Зубков (Трабзонспор)

НАПАДЧИКИ:

  • Артем Довбик (Рома)
  • Роман Яремчук (Олимпиакос)
  • Владислав Ванат (Жирона)

Также стоит отметить и возвращение некогда важных игроков для "сине-желтых". Виктор Цыганков и Роман Яремчук пропустили последние матчи из-за травм, но наконец восстановились.

Как выглядит заявка сборной Украины / фото УАФ

 

Кроме этого, Сергей Ребров вызвал в сборную и Александра Караваева. Правый защитник Динамо в последний раз был в лагере национальной команды аж в октябре 2023 года. В резервный список Реброва попали десять футболистов:

  • Руслан Нещерет (Динамо)
  • Александр Тымчик (Динамо)
  • Максим Таловеров (Сток Сити)
  • Константин Вивчаренко (Динамо)
  • Егор Назарина (Шахтер)
  • Александр Пихаленок (Динамо)
  • Артем Бондаренко (Шахтер)
  • Владислав Великан (Полесье)
  • Назар Волошин (Динамо)
  • Александр Назаренко (Полесье)

Свой сбор национальная команда начнет в понедельник, 10 ноября. Футболисты сразу соберутся в Париже, где и проведут свой первый матч в этом месяце.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026

  • В ноябре "сине-желтые" сыграют свои последние матчи групповой стадии отбора на чемпионат мира. 13-го числа в Париже наша команда сыграет с Францией, а 16 ноября в Варшаве "примет" сборную Исландии.
  • Наша национальная команда занимает второе место в группе D квалификации на чемпионат мира-2026. В первых четырех играх подопечные Сергея Реброва набрали 7 баллов.
  • Лидером квартета является Франция, (10 очков), тогда как Исландия имеет 4 балла, а Азербайджан – 1. Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы.
  • Команда, которая займет второе место, получит путевку в стыковые матчи. Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
     